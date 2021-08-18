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被爆推銷高端外交部查洩密 民進黨團：一定要給個交代

聯合報 / 記者吳亮賢／台北即時報導
民進黨立法院黨團今舉行記者會。圖／翻攝自民進黨立法院黨團臉書直播
民進黨立法院黨團今舉行記者會。圖／翻攝自民進黨立法院黨團臉書直播

國民黨7月27日引外交部內部公文爆料，外交部向邦交國推銷高端疫苗，恐影響邦誼，知情人士昨再度透露，外交部長吳釗燮7月29日主持部務協調會議時，要求徹查洩密。對此民進黨立法院黨團表示，絕對支持外交部徹查，一定要給個交代，並在新會期到立法院說明。

民進黨團幹事長劉世芳表示，上個月黨團就清楚表達，要求外交部徹查，為什麼外交部電報密件，媒體卻拿得到，雖內容沒有涉及國安問題，但洩密仍需徹查；民進黨團書記長羅致政則說，這份公文是被傳到國民黨的辦公室，作為政治操作工具，非常不可取，要求外交部徹查。

民進黨團副幹事長黃世杰表示，公文並沒有推銷疫苗，而是基於友邦邦誼 ，詢問是否有接受我國疫苗援助的需求，只是意願探詢，沒有跟特定疫苗廠商利益有任何瓜葛，這樣的抹黑是必須徹查的原因，同時也避免外交機敏內容遭洩密，導致日後更嚴重情事。

外交部 高端疫苗 民進黨

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