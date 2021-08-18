藍喊「今日阿富汗，明日台灣」民進黨：何等荒謬

民進黨發言人顏若芳今天表示，國民黨主席候選人朱立倫日前臉書發文表示，「沒有1949的國民黨，就沒有今日的台灣」，部分藍營人士也提出，「今日阿富汗，明日台灣」觀點，但藍營相關說法是錯誤類比、何等荒謬，呼籲國民黨，黨主席選舉不要無限上綱到忘記歷史教訓，更不應無視於當前國際政經情勢的新發展，而只想操作「棄台論」。

顏若芳指出，只要略知台灣史觀的人都知道，過去在國民黨威權統治下，造成台灣人民多少的歷史傷痛，直至今日，未見國民黨曾為陳文成命案、林宅血案、鄭南榕自焚等白色恐怖的傷痛道歉，如今台灣好不容易從威權走向民主，朱立倫卻還在以國民黨本位主義想法，說出這麼高傲說法。

顏若芳說，朱立倫說台灣不要走回「麻煩製造者」，但事實上中國才是破壞現狀、造成印太區域不穩定的始作俑者，朱立倫對於中國對台灣的打壓卻完全視而不見。

顏若芳表示，國民黨利用阿富汗狀況來比擬台灣完全不恰當，2016年蔡英文總統執政後，在國際外交上，台灣努力與民主自由理念價值相同的國家建立互動關係也發展台灣自主防衛能力，國艦國造、國機國造、國防改革，提高國防預算；反觀在國民黨馬英九執政時期，台灣國防預算年年下降，民進黨執政後，國民黨的立委卻以提案刪除或凍結國防預算，阻礙台灣國防自主發展。

顏若芳製出，國民黨應該清楚交代對台美、對中國關係的態度，不要因為自己政黨內部主席選舉的鬥爭，向國際傳達錯誤的訊息，影響台灣的外交。