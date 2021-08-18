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7萬教師、課輔人員未打疫苗 國民黨團：9月安心開學？

聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導
9月1日全國高中以下學校將開學，國民黨團總召費鴻泰上午質疑，行政院長蘇貞昌曾承諾，開學前會讓老師打到第一劑疫苗，但至今高中以下教師、課輔班、安親班從業人員還有約7萬人沒打到，蔡政府承諾跳票，9月1日可安心開學？記者周志豪／攝影
9月1日全國高中以下學校將開學，國民黨團總召費鴻泰上午質疑，行政院長蘇貞昌曾承諾，開學前會讓老師打到第一劑疫苗，但至今高中以下教師、課輔班、安親班從業人員還有約7萬人沒打到，蔡政府承諾跳票，9月1日可安心開學？記者周志豪／攝影

9月1日全國高中以下學校將開學，國民黨團總召費鴻泰上午質疑，行政院長蘇貞昌曾承諾，開學前會讓老師打到第一劑疫苗，但至今高中以下教師、課輔班、安親班從業人員還有約7萬人沒打到，蔡政府承諾跳票，9月1日可安心開學？

費鴻泰要求，蔡政府應在不強迫老師打沒有國劑認證的高端疫苗前題下，盡速讓老師從教育從業人員打到疫苗；未施打疫苗前要求快篩，試劑費用也應政府負擔。此外，費也提醒，學校開學前應準備好如隔板、體溫計等防疫設備，確保安全。

國民黨立委曾銘宗表示，目前高中以下教師還有3萬2千多人沒有施打，補教業者中包含課輔班、安親班也有3萬7千多人未打疫苗，指揮中心應專案提供國際認證疫苗，盡快完成施打，不要讓這7萬人成開學後防疫缺口。

曾銘宗也提到，全國中小學生約237萬人，BNT疫苗進來應優先讓他們接種，確保他們該有的基本權利。曾也提到，若不是蔡政府阻擋民間採購疫苗，BNT疫苗7月就已到貨，現在中小學生早已施打完畢，9月1日開學也不會陷染疫風險。

國民黨立委林奕華表示，衛福部長陳時中曾承諾開學前兩周一定讓老師與教職員工打到疫苗，以維護校園安全，但第一波造冊因有些人沒辦法打AZ放棄，第二波造冊後就沒下落，高中以下3萬多個老師想打疫苗還要自己預約排隊。

林奕華說，沒打疫苗老師要進學校，每周要快篩一次，但以小學為例，老師每堂課鐘點費400元，快篩試劑每劑就要350元，對這些老師來講情何以堪；且老師不是不打疫苗，是政府沒有疫苗打，結果每周還要被戳一次鼻孔，快篩費誰出？

林奕華更質疑，為了復學，教育部以每個學生補助100元方式，補助學校加強防疫設備，要求助隔板、快篩試劑、備用口罩與消毒用酒精，還要求口罩與酒精支出需戰補助經費一定比例，但這筆錢連買隔版都不夠，教育部是否離基層太遠？

高端疫苗 快篩 林奕華

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