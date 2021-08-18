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江啟臣到中市議會如回家拜票 顏莉敏：他讓黨谷底翻身

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
國民黨主席江啟臣說，來到台中市議會如同回家，要尋求家人支持。記者黃仲裕／攝影
國民黨主席江啟臣說，來到台中市議會如同回家，要尋求家人支持。記者黃仲裕／攝影

國民黨主席江啟臣昨登記後，拜票之旅首站來到從政第一站台中，他拜會市議會國民黨團，尋求「家人」的支持。江啟臣說，他拜票的理由是國民黨在他接任前被打到趴，民調只有11%，而最近的TVBS民調首度超越民進黨，比起1年5個月前剛接任，支持度倍增；未來訂下5大目標，一項沒達標就下台。

江啟臣今天中午到台中市議會拜會國民黨團，有21位議員出席談話會，連勝文子弟兵黃健豪是連系大將，擔任國民黨革實院副院長，今天出席備受矚目。他表示，他也是台中子弟，又是國民黨議員，基於禮貌必須出席。連勝文已辭國民黨智庫副董事長，黃健豪說，連勝文可以理解。

國民黨團書記長陳政顯指出，黨籍議員到了2/3「很不錯了」因業務質詢今天僅幾位議員輪到質詢，絕大多數是專程趕來，凸顯對江啟臣支持高。

議員到場是否能化為實質支持？有議員私下表示，這要看黨代表登記情形，看黨員對這次黨內大選的關注度。他坦言，江啟臣在「自主黨員」的支持度高，也就是一般選舉的「中間選民」但地方的組織動員盤根錯結，江啟臣接掌黨務僅一年半，這部分還得加強。

副議長顏莉敏全程陪同，她的哥哥顏寬恒昨也陪江啟臣登記，她稱讚江啟臣讓國民黨從谷底翻升，在國民黨最困難的時刻一力承擔，關鍵時刻與國民黨站在一起，她說，台中人應該支持。

資深議員則指出，江啟臣去年宣布參加國民黨，補選前不是沒等過朱立倫，最後，江贏得補選，接掌黨務才一年半，已看到成果，政黨改革不能做一半。

江啟臣告訴議員們，尋求支持的理由，他要達成五大目標：國民黨兩項公投全數過關；邀請領袖級特使代表國民黨全面推動兩岸交流；2022國民黨執政縣市15PLUS（藍營執政縣市15個以上）；提出明星級的不分區（立委）前三名振奮社會；要讓2024總統造王、國會過半。「這其中只要一項沒有達成，我江啟臣辭職下台！」

國民黨主席江啟臣（左）拜訪台中市議會國民黨，尋求支持連任。巧遇民進黨年輕議員江肇國（右），雙江相逢，互相打氣。記者黃仲裕／攝影
國民黨主席江啟臣（左）拜訪台中市議會國民黨，尋求支持連任。巧遇民進黨年輕議員江肇國（右），雙江相逢，互相打氣。記者黃仲裕／攝影
國民黨主席江啟臣說，來到台中市議會如同回家，要尋求家人支持。記者黃仲裕／攝影
國民黨主席江啟臣說，來到台中市議會如同回家，要尋求家人支持。記者黃仲裕／攝影
江啟臣到各縣市拜訪，22縣市奔波，他表示選舉是一時的，堅持政見要被聽見。記者黃仲裕／攝影
江啟臣到各縣市拜訪，22縣市奔波，他表示選舉是一時的，堅持政見要被聽見。記者黃仲裕／攝影
國民黨主席江啟臣說，來到台中市議會向國民黨議員拜票。記者黃仲裕／攝影
國民黨主席江啟臣說，來到台中市議會向國民黨議員拜票。記者黃仲裕／攝影
國民黨主席江啟臣拜訪台中市議會國民黨，沿途向眾人拱手打招呼。記者黃仲裕／攝影
國民黨主席江啟臣拜訪台中市議會國民黨，沿途向眾人拱手打招呼。記者黃仲裕／攝影
台中市議會副議長顏莉敏與國民黨主席江啟臣擊拳，顏莉敏肯定江讓國民黨谷底翻身。記者黃仲裕／攝影
台中市議會副議長顏莉敏與國民黨主席江啟臣擊拳，顏莉敏肯定江讓國民黨谷底翻身。記者黃仲裕／攝影

國民黨 江啟臣 連勝文

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