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五分車延伸故宮南院經3任閣揆定案 蔡易餘述說爭取內幕

聯合報 / 記者魯永明／嘉義即時報導
2017年9月6日前行政院長林全（右三）由政務委員張景森（右）、秘書長陳美伶、交通部長賀陳旦、經濟部代理部長沈榮津、縣長張花冠（右二）、蔡易餘（右四）、台糖董事長黃育徵陪同，搭五分車體驗。圖／嘉縣府提供
2017年9月6日前行政院長林全（右三）由政務委員張景森（右）、秘書長陳美伶、交通部長賀陳旦、經濟部代理部長沈榮津、縣長張花冠（右二）、蔡易餘（右四）、台糖董事長黃育徵陪同，搭五分車體驗。圖／嘉縣府提供

行政院長蘇貞昌昨天在嘉義縣蒜頭糖廠，宣布核定五分車延伸故宮南院計畫，事實上，2017年9月6日前院長林全率內閣總辭前，就在蒜頭糖廠搭五分車畢業旅行，當時縣長張花冠爭取將最快高鐵連接最慢五分車觀光軌道計畫，經4年多、3任院長、2任縣長才核定，曾陪2位院長搭五分車的立委蔡易餘說，「蘇貞昌要我不要先宣布，等他來宣布！」

蘇貞昌宣布送嘉縣2.5億元五分車延伸故宮南院大紅包時機，適在振興五倍券定案前，蘇貞昌邀英系掌門立委陳明文、蔡易餘、王美惠等溝通後，引發外界揣測蘇是藉此安撫英系，但蔡易餘否認，他說，只是時機巧合！

蔡易餘說，當初行政院只核定高鐵太保站延伸蒜頭糖廠計畫，工程10月要發包，他和縣長翁章梁認為，五分車從高鐵站只到糖廠沒誘因，才爭取延伸到故宮南院，經多個月爭取，蘇貞昌核定，碰上本土疫情爆發，蘇要他先不要宣布，直到最近疫情緩和，蘇昨天才到嘉縣宣布，雖然早就知道，卻讓鄉親出乎意外驚喜。

蘇貞昌由翁章梁、陳明文、蔡易餘、交通部長王國材、台糖董事長陳昭義陪同，在蒜頭糖廠聽取交通部五分車延駛計畫簡報，搭五分車體驗。林全當時由政務委員張景森、秘書長陳美伶、交通部長賀陳旦、經濟部代理部長沈榮津、張花冠、蔡易餘、台糖董事長黃育徵陪同，在糖廠聽取縣府五分車延駛計畫簡報，搭五分車體驗，兩次行程只有蔡易餘全都參與。

蘇貞昌表示，嘉縣府對五分車延伸至故宮南院爭取已久，計畫將高鐵和五分車連結，極具創意，糖鐵總長度4.8公里，第1期自蒜頭糖廠至高鐵站，10月動工，同意核定第1.5期計畫，由糖廠延伸至故宮南院，經費2.5億元由前瞻計畫預算支應，蘇指示相關單位加速行政作業，能在2023年10月原期程提前通車。

行政院長蘇貞昌(右四)由縣長翁章梁、陳明文、蔡易餘、交通部長王國材、台糖董事長陳昭義陪同，在蒜頭糖廠搭五分車體驗。圖／嘉縣府提供
行政院長蘇貞昌(右四)由縣長翁章梁、陳明文、蔡易餘、交通部長王國材、台糖董事長陳昭義陪同，在蒜頭糖廠搭五分車體驗。圖／嘉縣府提供

故宮南院 蔡易餘 蘇貞昌

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