蘇揆打破慣例接見新任警察局長 民進黨團：非常妥當

行政院長蘇貞昌「打破慣例」在今天下午個別接見彰化等八縣市新任警察局長，警界解讀「要宣示人事主導權」，甚至有人認為是針對內政部長徐國勇。對此民進黨立法院黨團幹事長劉世芳表示，接見調換、升級的警察局長，本來就是行政院長的人事權，接見是鼓勵、慰勉，希望繼續為台灣治安加油，「非常妥當，沒有什麼內部的問題」。

警界人士說，縣市局長是重要警職，警政署將派任名單送內政部長核定後，現任局長會陪同新任人選拜會縣市首長，有時則由警政署長親自帶著接任人選去看縣市長，等縣市首長形式上同意，內政部才發布人事命令。過去沒有院長接見新局長的慣例。

由於近年頻有政治派系介入警察人事及院長、部長、署長對人事角力事件頻傳，院長「跳過部長」跨級接見警察局長，引發警界許多聯想。