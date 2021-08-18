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沒1949國民黨沒今日台灣？綠營籲朱立倫回到「正常倫」

聯合報 / 記者吳亮賢／台北即時報導
民進黨立法院黨團舉行記者會。圖／翻攝自民進黨立法院黨團臉書直播
民進黨立法院黨團舉行記者會。圖／翻攝自民進黨立法院黨團臉書直播

國民黨主席參選人朱立倫昨在臉書表示，民進黨阿富汗亂局讓人想起1949年的國民黨，但「沒有1949的國民黨，就沒有今日的台灣」，民進黨立委鄭運鵬今則在黨團記者會回酸，朱以「正常倫」自居，諷刺國民黨很多人不正常，但對於國家利益、產業振興，卻很難用正常角度思考，希望朱立倫能回到「正常倫」。

鄭運鵬表示，當年國民黨戰敗撤退到台灣，是台灣讓國民黨有重振的機會，應該是國民黨要感謝台灣，「本末倒置要國人感謝國民黨，真的是笑死人」， 而朱立倫說不希望台灣成為阿富汗，就是以美國會放棄跟台灣合作為前提，不該為了黨主席內鬥，釋出錯誤訊息，影響國內跟國際信心，「希望國民黨主席的選舉，言論主張要清楚，不要當中國的小弟，為了親中、為了投降，不擇言論」。

民進黨團書記長羅致政也表示，國民黨主席選舉是家務事，但最近因阿富汗的事情，國民黨重要人士、現職幹部及黨主席的言論卻向國際傳遞錯誤訊息，造成台灣外交形象負面影響，將台灣比喻成阿富汗，甚至明示、暗示美國是不可信任的盟友，已經引起國際引用，錯誤認知是台灣主流看法。

民進黨團副幹事長黃世杰說，國民黨作為國內主要政黨，不要把自己的利益外部化，講似是而非、跟過去立場不同的言論，美國白宮顧問蘇利文昨特別強調阿富汗跟台灣情況截然不同，就是因為有人刻意操弄，影響台美堅實邦誼，才要做這重大宣示，希望國民黨不要再傳達錯誤訊息給國人跟國際社會。

國民黨 阿富汗 民進黨 朱立倫 鄭運鵬

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