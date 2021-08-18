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阿富汗給台灣的啟示 孫大千：對盟友勿過度浪漫天真

聯合報 / 記者楊正海／台北即時報導
圖／取自孫大千臉書
圖／取自孫大千臉書

美國從阿富汗撤兵，引發台恐成下一個依賴美援的犧牲者的議論。國民黨前立委孫大千今在臉書指出，阿富汗事件給台灣有4個啟示。

孫大千說，一、靠別人不如靠自己。自己的國家自己救，自己的國家自己護，不必假手他人。絕對不可以把台灣的命運交到其他國家的手上。

二、再怎麼堅實的盟友心中都會有自己的算盤。每一個國家的外交政策及軍事布局都是以本國利益作為唯一的出發點，所以，在國際關係中，不離不棄，相挺到底完全是癡人說夢。

三、要有獨自面對挑戰的決心和準備。對於台灣的盟友，千萬不要有過度浪漫天真和不切實際的期待。除了你自己，誰都不會陪你走到最後。

四、戰爭當中人民是最大的受害者。如何避免戰爭，維護和平，是每一個負責任的政治人物應該有的擔當。

戰爭 孫大千 阿富汗

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