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行政院函文主旨17行逾400字落落長 被譏「天下奇文」

聯合報 / 記者翁至成／台北即時報導
公務員間日前流傳行政院函給財政部的公文，仔細一看主旨竟有17行，超過400字，有人笑稱「天下奇文」，不解「這文到底怎麼發出來的」。圖／讀者提供
公務員間日前流傳行政院函給財政部的公文，仔細一看主旨竟有17行，超過400字，有人笑稱「天下奇文」，不解「這文到底怎麼發出來的」。圖／讀者提供

日前公務員間流傳著一份行政院發的公文，乍看沒什麼不同，仔細一看不得了，主旨部分竟佔滿公文大半，數一數有「17行」、超過400字，而說明僅有3行；此文一出，公務員多啼笑皆非，不解「這函文到底怎麼發出來的」？

仔細看，這是行政院7月27日函給財政部的文，主旨內容落落長，把住宅法中的5個規定包來包去，一打就是17行，實在令人費解，發出這種文的人也能當公職？

此文在公務員間盛傳，有人以「天下奇文」下註解，狠酸「他是不是沒學過公文條例」，質疑發文的公務員真的有考高普考嗎？一職等公文考試應是零分。

看過此函文的人多不解「行政院到底怎麼陳核通過？」依據發文流程，公文經承辦人員擬稿後，會給長官核稿，最後決行發文、不發文，還是緩發。

根據行政院頒布的文書處理手冊，公文製作以函為主，有「主旨、說明、辦法」可運用。「主旨」為全文精要，說明行文目的與期望，力求具體扼要；「說明」是當案情無法於主旨內容納時，用本段說明；「辦法」是向受文者提出具體要求，無法在主旨內簡述時，用本段列舉。

行政院 公務員 高普考

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