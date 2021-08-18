林佳龍2022出戰新北？ 藍議員：想循「戰敗高升」模式
交通部前部長、台中市前巿長林佳龍傳出可能參選2022新北市長，新北市議員葉元之分析，林佳龍正尋找重回政壇的契機，因為過去民進黨政治人物參選新北，只要沒輸的太難看或票數拉近一點，都被視為有戰功，且從台中換到新北，林佳龍更能以相對新人之姿打一場無包袱的選戰。
台中市新聞局前局長卓冠廷日前傳出不排除參選議員，且林佳龍也鼓勵。綠營人士認為卓冠廷幾乎就是確定會參選，且很可能是林佳龍參選2022新北市長的信號彈。
新北市長侯友宜昨對此沒回應，市府副發言人戴湘儀則表示，現在疫情期間，市府還是將重心擺在防疫工作上。身兼民進黨新北市黨部主委的議員何博文認為，黨內人才濟濟，樂見大家來參選，屆時會有一定的機制來進行初選。
葉元之指出，大家都知道卓冠廷與林佳龍的關係非比尋常，但並非因此解讀成卓冠廷要為林佳龍開路或當前峰，而是雙方有默契，一定會在同一區參選，或進行相關政治運作，而現在卓冠廷很可能要選，也希望先藉著林佳龍拉抬聲量。
葉元之認為，林佳龍正盤算著一個重回政壇的契機，且可能循蔡英文總統、行政院長蘇貞昌、立法院長游錫堃的模式，也就是說雖然新北很難打下來，但只要不要輸得太難看，甚至將票數拉到很接近，那就算有戰功。
葉元之表示，據他了解正國會最近的確有在進行相關的運作，而卓冠廷這段期間有關新北的相關新聞，也真的代表林佳龍很可能參選，且以林佳龍從台中到新北來說，在當地可以算是一個新人，更可以沒包袱去應戰。
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