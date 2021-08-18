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外交部查爆料兜售高端吹哨者 國民黨團：警總戒嚴心態

聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導
國產高端疫苗有效性飽受質疑，外交部卻遭爆在高端通過緊急使用授權（EUA）後，隨即向邦交國推銷高端疫苗。今天再遭爆外交部未檢討政策，部長吳釗燮還要求徹查洩密。國民黨團上午批評，蔡政府回到警總戒嚴心態，力演東廠角色。記者周志豪／攝影
國產高端疫苗有效性飽受質疑，外交部卻遭爆在高端通過緊急使用授權（EUA）後，隨即向邦交國推銷高端疫苗。今天再遭爆外交部未檢討政策，部長吳釗燮還要求徹查洩密。國民黨團上午批評，蔡政府回到警總戒嚴心態，力演東廠角色。記者周志豪／攝影

國產高端疫苗有效性飽受質疑，外交部卻遭爆在高端通過緊急使用授權（EUA）後，隨即向邦交國推銷高端疫苗。今天再遭爆外交部未檢討政策，部長吳釗燮還要求徹查洩密。國民黨團上午批評，蔡政府回到警總戒嚴心態，飾演東廠角色。

國民黨團總召費鴻泰表示，食藥署通過高端EUA同一天，外交部就函令外館推銷，根本是沙盤推演、護航高端一環，從沒看過外交部效率有這麼高；但外交部當高端推銷員，如果最後證實高端沒保護力，對得起友邦？台灣國際形象不會受傷？

費鴻泰說，當各界拿出資料質疑，外交部應對社會大眾說清楚，而不是追查誰是洩密者；外交部事後用這種方式，難道就以為這樣別人就不敢告密、吹哨？政府行的正，這些資料就不會出來。

國民黨立委林奕華也表示，除外交部兜售高端疫苗公文，國民黨日前也掌握高端疫苗不良率高達八成資料，但食藥署也一樣不說明資料是否屬實，而是震怒要求查誰是洩密者，政府心態如果如此，如何讓公僕站在人民這邊把事情做好？

林奕華呼籲，食藥署與外交部應適可而止，應該好好的交代外界質疑，解決問題，而不是要查出吹哨者懲處。

外交部 高端疫苗 國民黨

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