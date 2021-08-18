台灣和阿富汗不能類比 徐巧芯：美國都是同一個美國

美國從阿富汗撤兵，引發台恐成下一個依賴美援的犧牲者。對此，國民黨台北市議員徐巧芯今在臉書指出，很多人在討論美軍撤出阿富汗，斷講台灣跟阿富汗不能類比，她同意台灣跟阿富汗從各方面來觀察都差很多，就像當初她也覺得有人在喊「今日香港，明日台灣」簡直莫名其妙，兩邊的歷史、政治情況、主權完全不同，果然直到今日台灣仍不是香港。不過美國可以自己跟自己比。美國都是同一個美國。

徐巧芯說，她從不反美，覺得台灣沒有「反」任何國際盟友，尤其是美國的空間，但同時她也認為台灣沒有任何單押國際盟友的必要。美國總統拜登昨天說「阿富汗自己的仗自己打」，說的很有道理。不過那只對美國有道理，並不對阿富汗的人民有道理。國際上的友誼關係是只有盟友，沒有朋友；只講利益，不談感情。

徐巧芯表示，例如兩岸若開戰，上戰場保家衛國，犧牲生命的絕對是自己，不應該期待，也已經可以預測美國的行為仍然一致「台灣自己的仗自己打」。

徐巧芯指出，蔡英文總統不是不知道，2019年蔡就說了，中共若犯台，台灣「可承受第一波攻擊」，後面她再提到接下來的事，也是「盼望」全世界站出來而已，畢竟台灣無權要求別人要幫我們到前線負擔砲火的風險。只是很多人不斷的唱著「美國一定會幫」的高調，把所有認為兩岸風險應該克制的人、認為追求和平與中華民國主權能夠共存的人，都打成中共同路人。

徐巧芯說，「抗中保台」不能只靠決心，不能單靠掃帚，不能靠筆桿，不能只用鍵盤跟嘴巴。也因此，去年她就提出了，政府除了募兵制以外，應該恢復徵兵一年，且女性也必須參與訓練。

徐巧芯也說，不過她從提出到現在，沒什麼民進黨的立委支持。或許現在是時候再提一次。因為他們不斷說阿富汗會變這樣，不能跟台灣比，是因為阿富汗軍民一下就投降了根本沒有作戰的決心。為了台灣如果有一天遭遇戰爭，全民都有作戰的決心，能夠打到街頭巷戰，最後一兵一卒為止，全民都要訓練。

徐巧芯說，她不反美，她反共。但美國就是那個美國，中共也是那個中共，兩者一樣都是為了自身利益，只有中華民國的同胞才是真正的自己人。