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名嘴斷言「2024年選總統？」陳其邁：民調只是參考

聯合報 / 記者徐白櫻林巧璉／高雄即時報導
高市議員陳若翠直問陳其邁會不會選總統。記者徐白櫻／攝影
高市議員陳若翠直問陳其邁會不會選總統。記者徐白櫻／攝影

高雄市長陳其邁就任將滿一年，多份民調結果陸續出爐，綠營市議員陳致中以「新台灣國策智庫」公布民調，總質詢時讚揚市長陳其邁是五顆星市長。藍營市議員陳若翠則舉美麗島電子報民調說法，在議事廳直接問陳其邁會不會選總統。陳其邁回應，「民調只是參考」，現在以防疫工作、災後重建為優先。

陳其邁入主高雄市府將滿周年，「美麗島電子報」8月4日公布民調指出，陳其邁施政滿意度達7成9、防疫工作滿意度達到8成7。凱達格蘭基金會「新台灣國策智庫」昨公布民調，整體滿意度7成1，6成5民眾支持連任。

高雄市議會今早相當熱鬧，第一位總質詢的民進黨市議員陳致中引述新台灣國策智庫民調結果認同陳其邁表現，並準備一個五星級市長的手牌要贈送，但陳其邁沒有收下。陳致中質詢後，父親前總統陳水扁也發言說，看完陳致中議員總質詢50分鐘，「其邁是五星級市長， 致中是五星級議員」。

國民黨陳若翠也以民調結果質詢，她先邀請疾管處長何惠彬出席，公開表揚且嘉獎何的防疫表現。陳若翠說，之前遠見雜誌公布施政滿意度3.5顆星、六都最後一名，陳致中內舉不避親，昨會同新台灣國策智庫民調結果顯示，市長滿意度達7成、防疫工作未為8成。美麗島電子報董事長吳子嘉也有民調 ，而且他驚人預測說，陳其邁2024年選總統，「請問市長，你會不會選總統？」

陳其邁回應，民調是參考，現在比較重要的是防疫跟災後重建，念茲在茲是高雄建設。

陳若翠進一步說，她肯定陳其邁表現，看滿意度可知道，市政團隊真的有在為市民服務，但也要提醒，民意是一時參考，你們民進黨內部有講，如果做到一半去擔任其他職務或選總統，通常沒有好下場，如同吳子嘉所言，「未來你是民進黨的super star（超級巨星），你要加油！」

高市議員陳致中在質詢後要送上五顆星海報給市長陳其邁，但陳其邁沒有收下。記者徐白櫻／攝影
高市議員陳致中在質詢後要送上五顆星海報給市長陳其邁，但陳其邁沒有收下。記者徐白櫻／攝影

民調 陳其邁 陳致中

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