強打團體仗 高雄藍綠都有新戰袍

備戰2022年選舉，高雄藍、綠、第三勢力政黨積極布局，團體隊形愈來愈有明顯，也以戰袍強化識別度。國民黨一群年輕議員組「KK政線」，最近穿上剛出爐的藍外套聯合質詢，展現聯手出擊氣勢。民進黨高雄市黨部最近也為黨籍議員製作形象服，清新白襯衫繡有名字，簡單俐落，湧言會議員日前一同穿進議場，讓人眼睛一亮。

國民黨高雄市議員李眉蓁、蔡武宏、鍾易仲、李亞築、黃香菽等，一群六、七年級議員共組KK政線，近來強打市民關注的疫苗、五倍券等議題，持續加強監督火力，也拉高聲量。

KK政線日前在定期會市政總質詢聯合質詢，一同穿上剛完成的藍外套戰袍，相當吸睛。李眉蓁說，大家選定布料後，因每個人喜愛的服裝款式略有差異，包括領口、剪裁等，設計師有加入一些客製化巧思，既是團體戰袍，又不失個人風格。