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強打團體仗 高雄藍綠都有新戰袍

聯合報 / 記者王慧瑛／高雄即時報導
國民黨高雄市議員李眉蓁（左）等多位議員共組KK政線，以同塊藍色布料做戰袍，但每個人的領口等細節各有巧思。圖／高雄市議會提供
國民黨高雄市議員李眉蓁（左）等多位議員共組KK政線，以同塊藍色布料做戰袍，但每個人的領口等細節各有巧思。圖／高雄市議會提供

備戰2022年選舉，高雄藍、綠、第三勢力政黨積極布局，團體隊形愈來愈有明顯，也以戰袍強化識別度。國民黨一群年輕議員組「KK政線」，最近穿上剛出爐的藍外套聯合質詢，展現聯手出擊氣勢。民進黨高雄市黨部最近也為黨籍議員製作形象服，清新白襯衫繡有名字，簡單俐落，湧言會議員日前一同穿進議場，讓人眼睛一亮。

國民黨高雄市議員李眉蓁、蔡武宏、鍾易仲、李亞築、黃香菽等，一群六、七年級議員共組KK政線，近來強打市民關注的疫苗、五倍券等議題，持續加強監督火力，也拉高聲量。

KK政線日前在定期會市政總質詢聯合質詢，一同穿上剛完成的藍外套戰袍，相當吸睛。李眉蓁說，大家選定布料後，因每個人喜愛的服裝款式略有差異，包括領口、剪裁等，設計師有加入一些客製化巧思，既是團體戰袍，又不失個人風格。

高雄市民進黨議員近期也收到市黨部製作的新款白色戰袍，繡有每個人名字，穿起來頗有精神。上周服裝剛到貨時，多位湧言會議員穿進議場亮相，讓人眼睛一亮。

多位國民黨高雄市議員共組KK政線，日前聯合質詢，登場前，高雄市長陳其邁（中）上前打招呼，彼此先禮後兵。圖／高雄市議會提供
多位國民黨高雄市議員共組KK政線，日前聯合質詢，登場前，高雄市長陳其邁（中）上前打招呼，彼此先禮後兵。圖／高雄市議會提供
高雄市民進黨議員近期也收到市黨部製作的新款白色戰袍，繡有每個人名字，穿起來相當有精神。上周服裝剛到貨時，湧言會議員一同穿出亮相，讓人眼睛一亮。圖／市議員李雅慧提供
高雄市民進黨議員近期也收到市黨部製作的新款白色戰袍，繡有每個人名字，穿起來相當有精神。上周服裝剛到貨時，湧言會議員一同穿出亮相，讓人眼睛一亮。圖／市議員李雅慧提供
國民黨高雄市議員鍾易仲（前）等多位議員共組KK政線，日前聯合質詢，打團體戰。圖／高雄市議會提供
國民黨高雄市議員鍾易仲（前）等多位議員共組KK政線，日前聯合質詢，打團體戰。圖／高雄市議會提供

高雄市 民進黨 李眉蓁

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