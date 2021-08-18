藍營人士指美國不可信任 綠營要求朱立倫、江啟臣表態

美國從阿富汗撤軍後，當地政局劇變，中廣董事長趙少康、前外交部長歐鴻鍊等藍營人士以此作為台灣借鏡，並表示美國拋棄盟友不是第一次，美國不可靠、不可信任。民進黨立法院黨團今舉行記者會表示，藍營人士的言論已對台灣國際及外交形象造成負面影響，國民黨主席參選人朱立倫、江啟臣應出面表態，究竟認不認同這樣的說法。

民進黨團幹事長劉世芳表示。面對內憂外患，全體人民應團結一致，台灣容許不同聲音、言論自由，但如果用詆毀、內亂方式詆毀政府，非常不可取，台灣本來就不是阿富汗，民主自由也不是天上掉下來的禮物，不希望趙少康一直說要擁抱誰的大腿，這不是成熟公民應有的言論。

民進黨團書記長羅致政說，美國可不可靠，當然很多人會表示問號，但趙少康、歐鴻鍊不斷強調美國不可靠，卻忽略中國對台灣的危險威脅是明顯巨大的，把敵人跟朋友關係混淆在一起，對於藍營重要人士這樣的說法，前總統馬英九已經說類比不對，江啟臣、朱立倫卻沒有出來駁斥，希望兩人能出來表態。