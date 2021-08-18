影／嗆民進黨只會抹黑！朱立倫：1949後誰保衛中華民國

阿富汗局勢讓部分人士想起1949年國民黨「轉進」台灣往事，國民黨前主席朱立倫發文駁斥稱「沒有1949的國民黨，就沒有今日的台灣。」該文遭網友狂酸。朱立倫今(18日)怨遭民進黨網軍攻擊，只是消耗台灣，製造對抗、混亂，沒有民進黨就沒有台灣的政治混亂，嗆民進黨連中華民國的歷史都不能明確認知和教育，質問「誰創建中華民國、誰在1949年後保衛、建設中華民國」。

對於現任主席江啟臣昨提出「正派承擔」口號，登記參選連任，但卻被民進黨立委劉世芳指出「正派承擔」是她過去的訴求之一，朱立倫表示，國民黨每一位都要「正派承擔，難道有註冊商標嗎？」民進黨反正就是用網軍和認知作戰，最喜歡造謠抹黑。

朱立倫也對於自己的發文被網友狂酸大表不滿，怒轟民進黨用網軍攻擊汙衊，利用認知作戰消耗台灣、製造對抗與混亂，並且汙衊國民黨，連中華民國的歷史都不能明確認知和教育，忽略1949年後保衛、建設中華民國的就是國民黨，「沒有民進黨就沒有今天台灣的政治混亂」。