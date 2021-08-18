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洪秀柱聲明未支持任何人 朱立倫：我們現在私交相當好

聯合報 / 記者劉宛琳／即時報導
國民黨前主席洪秀柱和朱立倫。本報資料照片
國民黨前主席洪秀柱和朱立倫。本報資料照片

國民黨前主席朱立倫周一登記參選黨主席，找過去挺前主席洪秀柱的國民黨前副主席陳鎮湘上將陪同登記參選黨主席。「千秋萬事」主持人王淺秋表示，此行為被解讀洪秀柱挺朱，但隨即被洪發聲明否認。朱立倫表示，他現在和洪秀柱私交相當好，洪要挺會自己出來，不會派代表，不要誤解。

朱立倫強調，當天登記，他從頭到尾沒有提到任何一件事跟洪秀柱有關，如果洪秀柱要支持某個候選人，她會自己出來，不會派任何代表。但沒想到陳鎮湘出來，某些媒體就解讀代表洪秀柱，所以洪發聲明是非常對的，不要造成誤解，「一切等她居家隔離出來之後，有機會再向大家表達」。

朱立倫強調，「現在大家都知道這幾年來，我跟洪主席、柱姐的私交相當的好」，他們不僅常常一起聊天，傳LINE、傳簡訊，也對她公開和私下表示過當時的時空背景（指換柱），表示多次的抱歉。

朱立倫說，人生也要經過一些挫折和錯誤，將來國民黨可以做得更好，更強，「韓市長（指高雄市前市長韓國瑜）也是在人生挫折中不斷的反省」。所以他也必須在挫折當中反省，所以他才能跟洪秀柱在私交上變成很好的朋友，因為他們都在挫折當中反省。

朱立倫也說，他不會把過去國民黨發生過的事情做為攻擊或是自我膨脹的藉口，國民黨走過的事情，發生過的事情，他自我反省，只要有機會大家可以一起來努力。

洪秀柱 朱立倫 國民黨

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