65.1％支持連任 陳其邁：現階段不想選舉 先把事做好

高雄市議員陳致中今總質詢時提出，新台灣國策智庫公布民調顯示，高雄市長施政滿意度有71.1%、滿意防疫表現有83.5％、支持陳其邁連任比率為65.1％，對高市府團隊滿意度也達71.1％。對此高雄市長陳其邁表示，「我們現階段先不要去想選舉，先把我們的工作做好，讓人民安心生活。」

陳其邁表示，今天凌晨一點半衛生局潘技正還打電話來討論高雄疫情問題，早上七點陳其邁也致電潘技正。「這就是我們防疫日常，從防疫至今，基層公務人員都是這樣打拚的。不論是我還是其他公務員，我們愛故鄉的心都一樣。」陳其邁說，「現在我只想認真努力把我的工作做完 ，我也會謙卑面對各種挑戰，包括防疫、經濟、極端氣候，這些都必須戰戰兢兢、嚴肅以對。」

陳致中也現場喊話，「高雄市民歡迎所有想為高雄服務的人來參選，但如果只是要過水、利用高雄的人，我們也會狠狠給教訓，歷史殷鑑不遠。」

陳致中也針對振興券提出「高雄放大券」的建議，他表示，中央無法印製小面額，那高雄就補足這塊，「推出限量加碼，如500元振興券換600元高雄券，把高雄市民和外縣市的振興券都花在高雄。」他也提到，小攤商可能找零不易、沒有商業登記無法請款等，提醒市府應照顧小攤商。