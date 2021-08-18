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65.1％支持連任 陳其邁：現階段不想選舉 先把事做好

聯合報 / 記者林巧璉／高雄即時報導
高雄市議員陳致中建議市長陳其邁爭取申奧。記者林巧璉／攝影
高雄市議員陳致中建議市長陳其邁爭取申奧。記者林巧璉／攝影

高雄市議員陳致中今總質詢時提出，新台灣國策智庫公布民調顯示，高雄市長施政滿意度有71.1%、滿意防疫表現有83.5％、支持陳其邁連任比率為65.1％，對高市府團隊滿意度也達71.1％。對此高雄市長陳其邁表示，「我們現階段先不要去想選舉，先把我們的工作做好，讓人民安心生活。」

陳其邁表示，今天凌晨一點半衛生局潘技正還打電話來討論高雄疫情問題，早上七點陳其邁也致電潘技正。「這就是我們防疫日常，從防疫至今，基層公務人員都是這樣打拚的。不論是我還是其他公務員，我們愛故鄉的心都一樣。」陳其邁說，「現在我只想認真努力把我的工作做完 ，我也會謙卑面對各種挑戰，包括防疫、經濟、極端氣候，這些都必須戰戰兢兢、嚴肅以對。」

陳致中也現場喊話，「高雄市民歡迎所有想為高雄服務的人來參選，但如果只是要過水、利用高雄的人，我們也會狠狠給教訓，歷史殷鑑不遠。」

陳致中也針對振興券提出「高雄放大券」的建議，他表示，中央無法印製小面額，那高雄就補足這塊，「推出限量加碼，如500元振興券換600元高雄券，把高雄市民和外縣市的振興券都花在高雄。」他也提到，小攤商可能找零不易、沒有商業登記無法請款等，提醒市府應照顧小攤商。

台灣選手在東奧表現卓越，中央目前著手規畫英雄遊行，對此陳致中認為高雄曾舉辦過世大運，國訓中心也在高雄，「許多優秀選手都是高雄囝仔，由高雄舉辦英雄遊行最適合」，陳其邁認同此想法，並承諾會積極向中央爭取。陳致中也提及申奧，他舉16年前報導說，「2005年時市長你就說過支持高雄申奧，市長你現在還有這個決心嗎？」陳其邁稱，高雄市的姐妹市布里斯本申奧成功，他們有236萬人口，高雄其實是很有實力能申奧的，申奧需要國家總動員。

市議員陳致中質詢時肯定陳其邁施政表現。記者林巧璉／攝影
市議員陳致中質詢時肯定陳其邁施政表現。記者林巧璉／攝影
高雄市議員陳致中建議市長陳其邁爭取申奧。圖／擷取自高雄市議會
高雄市議員陳致中建議市長陳其邁爭取申奧。圖／擷取自高雄市議會

陳其邁 高雄市 陳致中

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