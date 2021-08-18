朱立倫上王淺秋節目四度提及韓國瑜 感謝挫折讓他學習

國民黨前主席朱立倫今天接受「千秋萬事」主持人王淺秋專訪，朱立倫三度提到高雄市前市長韓國瑜，表示每次跟韓聊天都會聊到人生的挫折和沉潛的階段，這幾年經過的挫折跟失敗讓他回到「朱立倫」，感謝老天也給他們這樣學習的機會。

王淺秋說，朱立倫的朱式風格就是人生勝利組、資優生知識藍。朱立倫說，8年、10年前的朱立倫是人生勝力組，但這幾年經過的挫折跟失敗讓他回到「朱立倫」，這兩年回歸市民腳色做了好多服務的工作。如果人生都是一路順風，絕對不是好是，有挫折有逆風絕對是學習成長的地方。

朱立倫也提到韓國瑜，表示跟韓每次都會聊到人生的挫折和沉潛的階段，前一次在聊天也聊了很多人生的感慨和學習，感謝老天也給他們這樣學習的機會。王淺秋則說，韓國瑜有交代她，「每一位參選人都是好朋友」。

朱立倫說，人生也要經過一些挫折和錯誤，將來國民黨可以做得更好，更強，「韓市長也是在人生挫折中不斷的反省」。所以他才能跟洪秀柱在私交上變成很好的朋友，因為他們都在挫折當中反省。

對於朱立倫這次站出來參選，王淺秋問朱是真的想做事還是想創造另外一個高峰？此時朱立倫又再度提到韓國瑜，他表示，去年總統大選失利，結束當晚他與韓國瑜聊了很多，當時的心情就是要沉潛和反省。

朱立倫說，隔兩天台北市前市長郝龍斌就說要參選黨主席，國民黨主席江啟臣也希望能夠參選，不同世代的朋友都願意來承擔這件事，他都給他們加油。但最近支持者開始覺得國民黨是發生什麼事？可不可以硬起來，可不可以不要這麼軟？自已才下定決心要出來。

朱立倫說，他也知道擔任黨主席沒有很多權力，都是付出，沒有資產還要募集很多資源，但這個黨再淪落下去、再弱下去，贏不了2022就不要想2024，如果不能重返執政，國民黨完了，所以黨要強力領導，否則會變小綠或小白。

朱立倫說，「有人問我有什麼政治的目的？我只有一個想法，就是希望國民黨好」。國民黨不好，他要負責，他會下台。這就是要匯集大家的力量，2024公平公正、無私無我推最強候選人。

朱立倫也說，過去這一年半江啟臣很努力，他也不是要批評，但現在民進黨很鴨霸，國民黨安於現狀會有很大的危機，江有沒有辦法展現他的黨團領導力，以及讓十四個縣市還有所有議會黨團團結在一起？自己擔任16年地方首長，三任副主席、行政院副院長以及在野黨立委，所以他知道要怎麼扮演在野黨的角色。

朱立倫也說，他相信包括韓國瑜、中廣董事長趙少康、新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕和這些縣市長，大家能夠各司其職扮演好自己重要的角色，國民黨一定可以展現出不一樣的全貌。

王淺秋詢問朱立倫，她翻譯他的說法，是指只有他才能帶得動地方政府和國民黨團。朱立倫說，他不能這麼講，不能講說只有他，但感謝大家給他16年的機會，讓他認識這些好朋友好同事。