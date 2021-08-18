朱立倫喊「淺秋姐」道歉 王淺秋：我們小小節目 哪敢啊

國民黨前主席朱立倫今天接受「千秋萬事」主持人王淺秋專訪，不過兩人之前曾爆出節目時間溝通爭議，王不滿被朱放鴿子。朱立倫今天上節目開門見山就問，「我要叫淺秋還是淺秋姐？」讓王淺秋嚇到馬上回：「哪敢啊！」直呼只是「小小節目」還要讓朱在空中或媒體上道歉，真是不好意思。

王淺秋8月5日在自己的廣播節目上爆料，指朱立倫幕僚要她空出當周周四、周五的時間，卻遲遲未給決定，一問之下才發現朱已經要去友台節目，差點讓她的節目開天窗，因此臨時聯繫國民黨主席江啟臣幫忙。王抱怨，「自己的問題最重要，沒把別人問題放在眼裡，算是領教到朱氏風格」。

朱立倫今天在節目上表示，還是要先跟淺秋姐表示有點抱歉，這是小誤會，因為他的助理前段時間鼻竇炎和中耳炎開刀，所以把事情搞得聯絡不周。王淺秋也緩頰，我們小小節目如果讓朱立倫困擾，讓他在空中和媒體道歉，也真是不好意思。