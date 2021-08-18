【重磅快評】台灣非阿富汗 但蔡英文忘了美國的突襲？

美國撤軍，讓阿富汗政權迅速倒台，塔利班重新成為喀布爾的主人。美國這番「背叛」盟邦的操作，讓不少人示警民進黨政府，不要太迷信美國的支持。不過民進黨反唇相譏，說阿富汗的情況「比較像1949年的國民黨」，還說類比阿富汗是「無可救藥的失敗主義」。但民進黨可能忘了，曾經發生在自己身上的兩段歷史。

時間回到2000年陳水扁成為第一任民進黨總統，當時美國也正值政黨輪替，剛上台的，是共和黨的小布希總統。在上任之初，小布希對台灣的支持幾乎是毫無保留，甚至打破了過去美國一貫對兩岸的「戰略模糊」方針，表示將無條件支持台海和平，小布希堪稱是台美斷交後，對中華民國最友善的總統。

不過到了陳水扁執政中後期，小布希卻立場丕變，多次釋出對陳水扁和民進黨不滿的訊息，甚至視陳水扁為「麻煩製造者」。雖然陳水扁在2004年勝選，但美方卻一反常態，並未在第一時間祝賀陳水扁的連任。2008年民進黨失去政權，雖然不能說和美國對陳水扁的態度轉變直接相關，但美方對民進黨從支持轉為保留甚至不滿，讓民進黨花了很長時間修補雙方關係，卻是不爭的事實。

時間再來到2011年9月，甫獲得民進黨提名為總統候選人的蔡英文滿懷自信的訪問美國，當時隨行幕僚都宣稱，美方對蔡英文印象深刻、高度肯定，「讓美方覺得像是自己人」。但沒過多久，就有國際媒體報導，美國資深官員透露，蔡英文「引發人們對台海安定的憂慮，而台海安定對美國至關重要」。

當時有消息指出，蔡英文對於遭到美方「突襲」勃然大怒。而後來諸多訊息也顯示，該篇報導並非空穴來風，而是出自美國國家安全顧問唐尼隆的手筆。「美國不支持」後來也成了2012年蔡英文敗選的一個主要因素。

依照民進黨的說法，美國對台灣的支持，是基於國際戰略的核心和民主價值的一致。但反過來看，難道被小布希「大力支持後又痛斥」的陳水扁，是因為違反民主才遭致不滿？還是蔡英文被「突襲」，是因為不夠親美、不夠聽話，不夠「符合國際戰略核心」？

更進一步說，不管陳水扁是因為「一邊一國」、「台獨時間表」、「防禦性公投」等作為，遭致小布希不滿，又或者蔡英文被美方「突襲」，根源於民進黨的兩岸政策太躁進，其關鍵因素都是「中華民國的存在是否符合美國利益」，多麼親美或多麼符合民主價值，根本無關宏旨。美國兩次背棄民進黨，都只是因為「民進黨不符合美國的利益需求」罷了。

由此看來，其實1949年、1978年的國民黨，和2004年、2011年的民進黨其實根本沒有多大的不同。美國將戰略核心從「反恐」轉為「亞太」，所以才選擇放棄阿富汗；但如果有一天美國再度戰略轉向，台灣會不會如同阿富汗，也成為戰略棄子？或者在美中爭霸格局上，成為被推上火線的砲灰？這才是阿富汗能否類比台灣的關鍵問題。