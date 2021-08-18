【專家之眼】阿富汗變天，藍綠還在比誰跟美國好

在上週美國情報單位還估計阿富汗政府能撐90天的情況下，總統甘尼（Ashraf Ghani）已於8月15日出逃，神學士部隊攻進首都，成立「阿富汗伊斯蘭酋長國」。這麼快的情勢轉變，出乎美國意料。相信也會牽動各國如何看待美國，與地緣政治的新博弈。

外界雖然還看不出來，美國的戰略收縮，甘將20年努力付諸流水，是否能在日後成功集中精力對付中共，還只是加速霸權殞落趨勢。光從保證美國人不會像當年西貢撤退一樣狼狽，卻仍舊倉皇離開的模樣，後世必會對號稱懂外交戰略的拜登記上一筆。只不過，面對如此影響深遠的變局，台灣朝野政客仍舊只會打嘴砲，令人失望。

這2021年版的「西貢淪亡記」，能帶給台灣什麼啟示？從目前政客發言看來，沒有。泛藍立委即刻指稱美國靠不住，蔡政府應該靠自己；親綠紙媒對此國際大事輕描淡寫，人民最好不關心；蘇貞昌院長說台灣如果團結就能對抗侵略，並提當年勇指「在戒嚴時我們不怕被殺被關」，中共打來也不會。

綠委先酸1949年國民黨在大陸的敗退經驗，再說台阿之間無法類比：第一，美軍並沒有進駐台灣；第二，台灣國防靠的是國軍；第三，阿富汗周邊國家未必支持美國，但台灣周邊只是表態問題而已；第四，國民黨對民進黨的國防、兩岸路線長期都是矛盾定位，是國民黨自己已經不知道如何處理中國威脅。

許多政客說台阿不能類比，但人民沒事不會給自己找事，在質疑美國靠不住背後的深層憂慮是，台灣為何要深處對抗中心？更懷疑我軍訓練與士氣是否堪戰，有把握先擋住中共攻擊？這些都是老問題，希望政府能說已經解決了。但看上面回答，顯然沒有。

蘇院長要講團結，綠媒網軍卻帶頭分裂國家，而他當年以律師半路參與反對運動，恰好沒有被關，蔡總統則更被視為收割者，真正勇到坐牢的施明德，這次卻說總統誓詞應加上「余必與國家共存亡」，恐怕是看清了什麼；綠委說的第一與第三點，毫無意義，第二點恐怕連自己人都不信，最後批國民黨更顯荒謬：立委職責首在監督政府，從頭到尾不提政府該怎麼做，卻檢討在野黨轉移焦點，看來他只記得自己是黨員，忘記人民託付的角色了。

但在野黨的反應，也確有可議之處。親美靠不住，可是目前最有可能當選藍黨主席者，都在爭相比賽誰跟美國關係更好。另一位跳出來的戰將，2月時還稱台灣應該「國安靠美國」。

當然相對中共，我們勢必要尋求美國的支持。但在兩蔣時代，沒像現在這麼大剌剌的告訴人民要親美。過去領導人與重臣對國人大多談如何忍辱負重、自立自強。這種反求諸己的風格，現在政治人物看不到了。

而從阿富汗事件能學到的，全台共識應該都是培養實力。問題是，培養實力需營造有利於我的周邊環境，而不是主動引火上身。

過去馬政府曾有如此方向，但要達到政策目標，應該要儘量宣傳政府用意，也讓人民瞭解，政府從未低頭叫他國爸爸或大哥哥，更未喪失半點主權；或者在教科書裡保留中華民國認同，讓國家不再撕裂，也維持年輕人與對岸合作的彈性。遺憾的是，馬政府做的不夠，也直到後期才試圖處理教科書，讓人懷疑馬對中華民國認同看法究竟為何。

或有人以為，時空環境不同，美中展開競爭，使台灣無法左右逢源。但直到目前，台海周邊其他國家仍多採避險策略，即便日本有少數政客發言硬起來，但政策基調還是沒變。

阿富汗與南越的淪亡都給台灣帶來衝擊，外國之不可恃也是跨時代的共識，但如何叫自立自強才是重點。朝野政治人物不要只是嘴巴講要自立自強，身體卻是挺誠實的備好脫逃路線。更期盼國民能看清楚政客手腳，不要隨便就被出賣了。