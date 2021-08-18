形容黨主席選舉是新三國演義 卓伯源：我參選就勝利了

沈寂6年，彰化縣前縣長卓伯源參選國民黨主席。在現任主席江啟臣與前主席朱立倫的夾擊下，他以「新三國演義」來形容這場戰役，認為自己雖然是目前最弱的蜀國，但是打贏赤壁之戰的關鍵，「我只要參選我就勝利了！」強調自己可以打造一個新的國民黨，比江、朱更適合擔任黨主席。

卓伯源透露，參選前已去拜訪前總統馬英九、前副總統吳敦義、前主席洪秀柱、立法院前院長王金平、洪海暢辦人郭台銘，以及高雄市前市長韓國瑜，大家都給他許多的肯定、鼓勵和支持。

卓伯源說，歷史上「以少勝多」的戰役，最有名的就是赤壁之戰。黨主席選舉是一場新的三國演義，「我是最弱的蜀國，但蜀國是打贏赤壁之戰的關鍵」。他說，過去國父孫中山發動革命的力量是很微小的，但最後還是推翻滿清，這就是國父說的「一心一德抵艱難」的精神。

卓伯源強調，自己會專職無私，不會把黨主席當成總統跳板，否則球員兼裁判恐怕重倒「換柱」風波；他一定會好好輔選2022和2024，等到國民黨取得政權後，他就會推下來把黨權交給新任總統，功臣身退。

卓伯源表示，江、朱都是優秀人才，「但這個階段我比他們兩位更適合當黨主席」。他認為，兩位都已當過黨主席，他們做過什麼大家都看清楚了，延續他們都做過的事，就是國民黨的不幸，或許他們適合其他更適合的地方，這非關優不優秀，而是人才要放在對的地方。

此外，對於黨內傳出卓出來參選是為了分江啟臣的票，卓表示，這是黨內封閉型的選舉，他和朱立倫、江啟臣都是好朋友，在全國的人脈都是重疊的，互相會拉到對方的票，所以應該用理念、主張來爭取黨員認同，沒有誰去搶誰的票的問題。