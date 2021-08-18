專訪卓伯源／若當黨主席 卓：2024重返執政後功成身退

國民黨主席選舉開打，因2019年總統大選提名爭議，這次主席選舉，參選人是否布局參選2024總統也引起關注。主席參選人卓伯源接受聯合報專訪時承諾，若當選主席帶領國民黨2024年重返執政後，即會功成身退辭去主席，由屆時的國民黨總統當選人兼任黨主席。

卓伯源說，過去很多次國民黨有機會總統大選贏得勝選，但最後都是在初選階段造成無法彌補的後果；這次主席選舉當選人，是否爭取黨2024年總統提名，正是基層憂心所在。

卓伯源表示，總統初選是由黨主席主導、辦理，若黨主席又想選總統，又陷入球員兼裁判，結果就可能造成分裂，甚至當年換柱苦果；國民黨若能有一個沒有私心，不選2024總統的黨主席，對國民黨絕對大大加分，且可以避免重蹈覆轍。

卓伯源說，老子「道德經」中說，「功遂身退，天之道」，若他當選黨主席，他會好好輔選2022，完成2024重返執政，之後就會從黨主席的位置退下來，給當選的國民黨總統兼任。