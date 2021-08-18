聽新聞
test
0:00 / 0:00

專訪卓伯源／若當黨主席 卓：2024重返執政後功成身退

聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導

國民黨主席選舉開打，因2019年總統大選提名爭議，這次主席選舉，參選人是否布局參選2024總統也引起關注。主席參選人卓伯源接受聯合報專訪時承諾，若當選主席帶領國民黨2024年重返執政後，即會功成身退辭去主席，由屆時的國民黨總統當選人兼任黨主席。

卓伯源說，過去很多次國民黨有機會總統大選贏得勝選，但最後都是在初選階段造成無法彌補的後果；這次主席選舉當選人，是否爭取黨2024年總統提名，正是基層憂心所在。

卓伯源表示，總統初選是由黨主席主導、辦理，若黨主席又想選總統，又陷入球員兼裁判，結果就可能造成分裂，甚至當年換柱苦果；國民黨若能有一個沒有私心，不選2024總統的黨主席，對國民黨絕對大大加分，且可以避免重蹈覆轍。

卓伯源說，老子「道德經」中說，「功遂身退，天之道」，若他當選黨主席，他會好好輔選2022，完成2024重返執政，之後就會從黨主席的位置退下來，給當選的國民黨總統兼任。

國民黨 卓伯源

延伸閱讀

影／國民黨黨主席選舉 張亞中、卓伯源完成登記

卓伯源參選國民黨主席 邀網紅「統神」站台

卓伯源參選國民黨主席 宣言要當專職黨主席「不選總統與立委」

轟朱立倫選主席為選總統 卓伯源：當選換柱事件恐重演

相關新聞

王定宇貼文聊台灣未來 留言卻歪樓：4個有3個該減肥了

民進黨立委王定宇昨晚在臉書貼出一張與桃園市長鄭文燦、新北市議員何博文等人的照片，並表示，「同世代的鄭文燦市長，今天聊台灣...

宣示主導權？蘇揆今見新警局長

內政部最快今天發布副署長在內的高階警官人事案，行政院長蘇貞昌卻「打破慣例」要在今天下午個別接見彰化等八縣市新任警察局長，...

卓伯源：重返執政後就功成身退

國民黨主席昨天登記截止，本報藉由專訪，讓讀者了解參選人各有什麼帶領國民黨做好監督、重返執政的目標與策略。

專訪卓伯源／若當選主席 卓：明年縣市長選舉拚14+2+2

國民黨爭取重返執政，2022縣市長選舉是資格考。國民黨主席參選人卓伯源接受聯合報專訪時宣示，若黨選主席，會以輔選角色，力...

專訪卓伯源／若當黨主席 卓：2024重返執政後功成身退

國民黨主席選舉開打，因2019年總統大選提名爭議，這次主席選舉，參選人是否布局參選2024總統也引起關注。主席參選人卓伯...

觀察站／警察是國家公器 勿淪「鬥爭工具人」

明年是縣市長選舉年，警察查察賄選、打擊假訊息都可能影響選舉結果，行政院長蘇貞昌此時接見彰化等八縣市新任警察局長，除了慰勉...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。