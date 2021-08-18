專訪卓伯源／若當選主席 卓：明年縣市長選舉拚14+2+2

國民黨爭取重返執政，2022縣市長選舉是資格考。國民黨主席參選人卓伯源接受聯合報專訪時宣示，若黨選主席，會以輔選角色，力求明年縣市長選舉結果能達到14加2加2目標。

卓伯源表示，他當過彰化縣長，也輔選過許多縣市長候選人，認為以目前情勢來看，若能在民生與和平這兩塊人民所著重的議題，能夠成為國民黨選戰主軸，再加上目前執政的14縣市長防疫表現都受到肯定，國民黨明年縣市長選情看好。

卓伯源說，若他當選黨主席，國民黨2022縣市長選舉目標是要達成14加2加2，有信心至少能守住14席，另外在桃園市與台北市也絕對有很高的重返執政機會，新竹市與基隆市兩個縣市也有成長空間，是可以努力的目標。

黨內目前評估，國民黨14個既有執政縣市中，彰化縣、嘉義市與雲林縣連任選情有挑戰。卓伯源表示，彰化縣是他本縣，與現任縣長王惠美有廿幾年的交情，知道王是很認真的縣長，是拚命三娘，只要繼續認真努力，連任沒什麼問題。

至於嘉義市長黃敏惠，卓伯源說，2018年嘉義市長選舉，國民黨內部分裂，對回鍋參選的黃而言選情異常艱困，但黃都能成功打贏、挺過，黃本身又具有相當的知名度與高度，明年連任不會有什麼大問題。

此外，卓伯源表示，雲林縣長張麗善目前民調也是很高，若當選主席，會以主席高度與力量協助整合包含立委林文瑞、前立委許舒博，擴大張的基本面與勝算。