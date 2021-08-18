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王定宇貼文聊台灣未來 留言卻歪樓：4個有3個該減肥了

聯合報 / 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨立委王定宇（右一）今天與桃園市長鄭文燦（右二）等人暢談台灣未來。圖／取自王定宇臉書
民進黨立委王定宇（右一）今天與桃園市長鄭文燦（右二）等人暢談台灣未來。圖／取自王定宇臉書

民進黨立委王定宇昨晚在臉書貼出一張與桃園市長鄭文燦、新北市議員何博文等人的照片，並表示，「同世代的鄭文燦市長，今天聊台灣的未來，聊得很太投入，聊到錯過南下最後一班的高鐵」。但該篇貼文底下100多條留言卻歪樓，多在討論照片中三人稍稍圓潤的身形。

有網友表示，「4個有3個要減肥」、「鄭文燦市長已經瘦下來了」、「燦哥真的有瘦，倒是委員....你的身材要注意一下啦><」、「廿年前都還是瘦瘦的」。也有人在留言區標註蔡英文總統臉書帳號，希望蔡英文也對這幾位給期限減肥，不然開除黨籍。

但也有網友說，「都從年輕為台灣拼到頭髮白了，身體要顧，有時間多運動、多休息，辛苦了，政治人物不是輕鬆的活」、「加油喔！台灣向前走吧」。至於王定宇錯過末班高鐵如何回家，有網友表示，「又要搭客運了」。王定宇也回應，「你猜對了，和欣」。

鄭文燦 王定宇

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