王定宇、鄭文燦重量級合體照 網友呼叫總統黨紀處理

聯合報 / 記者林政忠／即時報導
民進黨立委王定宇（右1）深夜在臉書PO出與桃園市長鄭文燦（右2）合體照，一同入鏡的還有台北市議員阮昭雄（左2）、新北市議員何博文（左1）。圖／取自王定宇臉書
民進黨立委王定宇（右1）深夜在臉書PO出與桃園市長鄭文燦（右2）合體照，一同入鏡的還有台北市議員阮昭雄（左2）、新北市議員何博文（左1）。圖／取自王定宇臉書

民進黨立委王定宇深夜在臉書PO出與桃園市長鄭文燦的「重量級合體照」，一起同框入鏡的有王定宇、鄭文燦、台北市議員阮昭雄、新北市議員何博文。王定宇貼文，「同世代的鄭文燦市長，今天聊台灣的未來，聊得很太投入，聊到錯過南下最後一班的高鐵」。

王定宇深夜貼文引發話題，4個男人的身材意外成為網友焦點。許多網友留言，「確實，4個有3個要減肥，台灣前途靠你們了」、「真的～ 減肥是為了健康與台灣的未來」、「現在才知道何博文比王委員還大一號」、「感覺鄭市長變好瘦！該換左右兩位要減重了吧！」「有3個孕婦混在裡面喔！」「原來燦哥這麼瘦！」

還有網友更狠，直接tag蔡英文總統：「這幾位給期限減肥，不然開除黨籍啦！」還有人留言，「在哪裡住宿呢？」

王定宇

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