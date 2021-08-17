連勝文宣布辭智庫副董事長 千字文表達對黨中央不滿

國民黨智庫副董事長連勝文今天與要參選黨主席的前主席朱立倫連袂拜訪台北市議會，連勝文稍早在臉書表示，黨務中立是維持黨團結的重要基礎，為了貫徹這個理念，他宣布即日起，辭去國民黨智庫（國家政策研究基金會）副董事長及董事職位。

連勝文也呼籲黨中央相關單位同仁，都應該在黨內選舉中，嚴格遵守中立，千萬不要因黨務不中立，造成黨再度分裂，若無法維持完全中立，就應離職。

連勝文表示，他任職智庫期間，看見智庫與黨內其他部門在橫向聯繫上的困難。解決管理上的問題，有賴於黨中央高層透過溝通、協調並確實執行相關決議，才能真正整合黨有限的資源。也不會像現在黨內各部門，再加上地方，變成多頭馬車、各吹各調，無法發揮整體的戰力。

連勝文也劍指黨中央，表示「黨內某些同仁認為不要逆時鐘，也不太重視相關意見」。甚至在疫情爆發前某次黨內會議中，某部門同仁可能是被民進黨認知作戰迷惑，或被綠媒網軍洗腦，居然直接批評我所主張購買的BNT是大陸疫苗，這種發言，真令人氣餒。

連勝文說，國民黨智庫過去乃是兩岸交流重要的二軌管道，也曾與對岸智庫共同探討許多重要的議題。然而過去一年多，因新冠疫情的阻撓，同時因顧慮黨中央真正的想法，相關交流幾乎全部中止，此點頗令他感到遺憾。未來若要重新開始交流，恐怕要花更多心力。

連勝文說採購BNT疫苗這種救人命的事情，早已超越了個別政黨利益。國民黨錯失超前部署的機會，又因顧慮會被抹紅，在關鍵時刻無法當機立斷，那就只能眼睜睜看著別人變成英雄，而國民黨卻被批評成「防疫一事無成」，令人扼腕。

連勝文表示，國民黨智庫做的各種民調中也顯示，國民黨地方縣市首長民意支持度非常高，與黨的支持度，存有相當落差。而這種落差似乎已經變成一種趨勢，這對明年選舉，會產生何種衝擊？我真的很擔心，若這種趨勢持續下去，國民黨未來恐怕連募集資源都很困難。

連勝文更意有所指的說，政治家應該重視的是個人聲量？還是組織整體未來的生存與發展？人都喜歡掌聲而害怕噓聲，但當國民黨處在逆境時，若不能堅持對的原則而隨波逐流，那終究也只能小打小鬧，最終變成進退失據，左右為難。