阿富汗成台灣前車之鑑？ 前外交官：台須充值不可或缺性

美國宣布從阿富汗撤軍，塔利班迅速奪取政權，中廣董事長趙少康在臉書指出「小心，阿富汗是台灣的前車之鑑」，並質疑蔡英文總統，若台灣遭兵臨城下要走人還是一戰？前外交官劉仕傑在臉書表示，台灣真正的前車之鑑，就是千萬不要相信中共的虛假善意，「拿台灣跟阿富汗相較，是牛頭不對馬嘴且荒謬至極的事」。

劉仕傑也強調，「美國永遠是國家利益至上」，台美關係若要符合美國的國家利益，就必須充值自身在美國戰略利益中的不可或缺性。

劉仕傑舉例，要讓台灣成為美國indispensable（不可或缺）的夥伴，包括晶片產業、台灣的第一島鏈戰略位置、台灣在民主人權等普世價值上所占據的道德高地等原因，「台灣自己要很努力，讓美國在討論是否捍衛台灣時，能夠幾乎沒有第二個可能性」。

劉仕傑也表示，不是說阿富汗不重要，而是美國共和民主兩黨對於美軍繼續駐軍，找不到說服自己國人的充分理由，所以美軍撤出阿富汗是必然，因為無論在軍事上或財政上，「持續駐軍」這個選項都不符合最大化的美國利益。「美軍撤出阿富汗，的確符合當前的美國利益，也是美國兩黨共識」。

「台灣跟阿富汗完全不同。」劉仕傑強調，即便在野黨針對執政黨施政有諸多批評，且許多有其道理，但台灣政府治理效能在國際社會普遍享有高度評價，幾乎每一位外賓訪台時，都會對台灣的政府治理留下良好印象，也因為良善治理，美國不分黨派在談到與台灣交往時，總是一面倒的支持。

劉仕傑說，拜登有一句名言「It's never a good bet to bet against the American people. （跟美國人打賭，永遠不是好的賭注）」，他想改寫為「It's always a good deal to friend Taiwan.(跟台灣交朋友，總是一門好生意)」，台灣要努力的，就是讓美國認為跟台灣站在一起，是門好生意，並且符合美國的國家利益，「唯有這樣思考，才不會落入親美、疑美的口水戰」。