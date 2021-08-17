別問蔡其昌要不要參選 能不能才是重點

問立法院副院長蔡其昌要不要參選台中市長，這其實是個假命題，因為他心中所想，必然要選台中市長。實際上的問題不是他要不要，而是他能不能選台中市長？能不能有兩個意義，一是，他能贏過盧秀燕嗎？其次，民進黨中央願不願意派他出來選？

蔡其昌大概被問要不要參選台中市長給問煩了，日前忽對媒體說，不要再問他要不要選，看他動作就知道。蔡其昌連任多屆立委，本屆又連任立法院副院長，這是個能讓他養望的位子。但每天只能坐觀，不能下場拼搏，久了他大概也坐不住。

土生土長在台中

他不像林佳龍，是本地本土出生的子弟，林佳龍則是靠在台中蹲點10年而打敗胡。蔡其昌若要選市長，唯一選擇在台中。而林佳龍可以再選台中，也可以改到桃園、新北去選。對蔡而言，到其他地方去選都師出無名。

連任多屆立委的蔡其昌，除非一輩子以立法院長為職志，或是等著被派任擔當部會首長，否則，參選市長應是他從政必經的一條路。以年僅52歲的他來說，不拼一次市長選舉，只等著累積聲望當立法院長，應該非他所願。且一旦他真的當了立法院長，再要他去當部會首長，看起來都像降格。

動作頻頻就似想選

疫情趨緩後，蔡其昌跑台中行程的次數大增，今年1月接任中華職棒聯盟會長讓他除了在立法院「養望」之外，又有一個新舞台，這個舞台既能與棒球迷直接連結，又可以和時下年輕人搏感情，比在立院只能坐觀立委吵架有趣多了。蔡其昌參選意向很明顯，卻一直不願表態。

上一次台中市長選舉，林佳龍早表態要選，蔡其昌也當仁不讓；這一次的氛圍顯得低調得有點詭異。究其原因可能有二，一是當前中央防疫、振興等施政未獲民心，此時宣布有意參選於聲勢不利。在五月疫情爆發前，民調顯示，曾被點名的蔡其昌、林佳龍都輸盧秀燕，此時宣布參選，容易被看衰。

選市長事涉內閣布局？

其次，依台灣民意基金會七月的調查，民進黨支持度大跌，黨中央在明年縣市長人選布局上，更增複雜因素；或許也牽涉新內閣的人事布局；某些位置要如何「喬」，蔡英文和黨中央必然還在考量，導致原本相當接地氣和坦率的蔡其昌突然噤聲，不似他過去的個性。

但選市長不像選立委，各項施政白皮書、政策說帖、團隊人才規劃，都要提早著手準備，並早讓市民了解。除非蔡其昌下一屆因怕失敗不敢選或被綁住不能選，否則蔡其昌如只在勤跑行程、接地氣、與年輕人搏感情上打轉，而沒能儘速讓市民了解他的施政規劃與理念，則屆時真與盧秀燕對壘，恐更失先機。

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