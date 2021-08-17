【重磅快評】高度依賴美國 蔡總統對阿富汗只能無語

阿富汗政府倒台震驚全球，從不放棄蹭國際事件的蔡總統，保持靜音。阿富汗是中東地緣政治最敏感之處，牽動美中新冷戰布局，紐約時報等外媒已點名台灣該覺醒，總統與國安會、外交部一反過往膝反式發聲，緘默得反常。

塔利班接管首都，英國首相強生率先將責任歸究美國總統拜登，拒絕承認塔利班政權，德法澳領袖除急於營救當地的國人，更擔心阿富汗再淪恐怖主義溫床，憂心該國人民處境，準備協商難民潮等衍生問題

歐盟外交總不忘人道色彩，對比提前結束大衛營休假的拜登，對比極強烈。美國倉惶急撤，重演西貢陷落，頓失國際信任，拜登承受國內外壓力，他將責任全數甩鍋出逃的前政府，「潰敗之快，彰顯美國撤軍正確」，因為「美軍不該、也無法為『不願為自己而戰』的軍隊而戰」。他沒多談無辜人民，或許因這些人也沒起身反抗。

美國的亞洲盟友裡，只有日本表態配合。台灣處境特別，「今日阿富汗，明日台灣」的憂國感充斥民間，獨派及側翼忙於辯駁「台灣不是阿富汗」，綠委則拿一九四九年的國民黨政權反譏憂心者。拿掃把抗中的蘇貞昌滿嘴風涼話，「阿富汗內部亂，別人想幫也沒辦法」。

台灣當然不是阿富汗，也非美蘇冷戰的越南，蔡政府更不是打了廿多年內戰、對日抗戰與剿匪的國府政權。但美國一直是藉主導國際秩序，維護自身最大利益的美國，而台灣和那些被華府放棄的盟友一般，都有個極其依賴美國的政府。

因為依賴，所以蔡總統說不出對阿富汗人的關懷，台灣流露同情就形同歐洲國家般，戳破拜登放棄人道責任的殘忍；蔡總統也沒立場譴責逃亡的政府要員，他們是美國縱容的貪污政客，和民進黨一樣靠美國執政。

塔利班重返執政，外交手段極其靈活，早已和中俄取得諒解，美國與歐盟基於平衡，也得對新政權留下交往餘地。布林肯與王毅已就阿富汗局勢展開對話，美國自以為把恐怖分子打包丟給中國，便能從容建立反中戰線，誰知不是讓中俄在中東形成新的統一戰線，給歐美結盟另出課題？

美國為抗中，對駐軍廿年、並有政治承諾的阿富汗都能不顧形象隨手放棄，在塔利班開啟的新地緣政治裡，美國將如何擺布台灣這顆棋子，這才是問題所在。蔡總統除了靜觀後勢，連反駁國際媒體自清絕非阿富汗都怕惹事。

游錫堃、蔡丁貴之流，寄望中共犯台時，宣布獨立，美國會情義相挺。這些人沒聽到拜登說，駐軍阿富汗的唯一關鍵利益是為防止對美國本土恐攻，「不是打造一個國家或民主政體」。若把阿富汗換成台灣，這話讓蔡政府精心打造的「台美民主同盟」形同一廂情願。

奔跑在喀布爾機場的倉惶面孔，提醒台灣人省思國家前途是否只有依賴美國一途。而蔡總統的失語，透露這個政府其實並不比美國人可靠。