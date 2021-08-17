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黨產會通知國有財產署辦財產轉移 婦聯會：不當搶奪

聯合報 / 記者劉宛琳／即時報導
婦聯會美齡樓。記者曾原信／攝影
婦聯會美齡樓。記者曾原信／攝影

針對婦聯會美齡樓收回國有案，黨產會已通知國有財產署可以辦理移轉登記。婦聯會表示，婦聯會的財產是否為不當取得案仍在審理未有定論，黨產會直接越過正常司法程序，以所謂「婦聯會現存利益的變形」為名沒收美齡樓，是以行政凌駕司法、不當搶奪人民財產的傲慢行徑。

婦聯會表示，婦聯會為捍衛人民受憲法保障的財產權與訴訟權，在5月聲請停止執行時，已同步就黨產會違法沒收美齡樓一事，向台北高等行政法院提告，目前該案尚在等待審理。最近正在積極維修美齡樓的消防、防水、保全、機電等設備，使這一棟具有高度紀念性的建築能繼續提供公益使用。

婦聯會說，請關心國家民主法治與婦聯會公益工作的朋友，萬勿因黨產會的橫暴作為而沮喪失望，繼續以堅忍不拔的決心，為司法的公平與國家的公義守望！

婦聯會 黨產會 司法

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