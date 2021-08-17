走訪《斯卡羅》片場 蘇貞昌力推：證明台灣人當家作主

行政院長蘇貞昌今天由文化部長李永得陪同走訪《斯卡羅》大河劇拍攝的台南鹽水區岸內糖廠影視基地，鼓勵大家一起看台灣的大河劇，斯卡羅劇發生的故事，證明台灣人是當家作主，發生在台灣的多元族群和多元故事，看了會感動是我們是這塊土地的一分子，是這個土地的主人，和這塊土地一起淵源流長。

蘇貞昌表示，根據當時的資料濃縮，台灣的多元族群，演員演得讓他被影集感動，裡面有很多素人，演得那麼真，正因為本人血液中就有一代代傳承的靈魂和DNA才能喚起台灣幾代、百年台灣人辛苦在這塊土地上經營自己的家園。

蘇說，場景發生的瑯嶠，就是現在的恆春，當時是一個主權獨立的地方，美國商船遇難後，美國派兵與地方原住民打起仗來，後來幾個國家包括美國、清廷、原住民，甚至還有閩、客各方面的語言，在在證明台灣人的當家作主，台這土地上的多元族群的故事，這個故事當你看了感動，是因為你正是這塊土地的一分子，這塊土地的主人，這個國家的一分子，希望大家一起看這個大河劇，一起知道我們和土地連在一起，這是我們的家園，從劇中知道我們還有很長的路要走。

現正熱播的台灣歷史劇《斯卡羅》的台南片場，肯定台南市府與中央合力有成，讓影視基地穩定發展，支持國內影視界拍出更優質的作品，政府與影視業界一起努力把台灣的故事推向國際。

位於台南鹽水區的岸內糖廠影視基地，是台灣首座由中央與地方政府合作發展的影視基地，以歷史時代場景為定位，台南市府自107年向文化部爭取經費，加上市府自籌款，第一期一共投入2.4億元，將閒置多年的岸內糖廠開發成為專業的影視基地，公視史詩旗艦劇《斯卡羅》是在基地內首座時代場景「清代漢人市街」拍攝，也是台南影視基地的第一齣歷史劇。