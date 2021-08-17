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表態支持朱立倫 連勝文將辭國民黨智庫副董事長

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表態支持朱立倫 連勝文將辭國民黨智庫副董事長

聯合報 / 記者劉宛琳／即時報導
國民黨中央委員連勝文。本報資料照片
國民黨中央委員連勝文。本報資料照片

國民黨中央委員連勝文今天接受廣播主持人黃光芹專訪時，表示支持前主席朱立倫回鍋接任黨主席，是因為與他的政治理念比較接近，也認同朱的行政歷練完整度與成熟度。由於連勝文支持朱，又長期與現任主席江啟臣不合，近日將請辭國民黨智庫副董事長一職。

關於朱立倫拋出「2024無朱」的說法，連勝文表示，自己也曾跟朱立倫明言，他個人其實根本不在乎黨內誰要出來選總統，因為更重要的是建立一個利益衝突迴避的機制，無論是誰就算是黨主席想跳下來選，只要能維持黨務中立，不利用黨機器圖利，透過黨中央公平、公正、公開的選舉提名制度出線，就有代表國民黨參選的資格。

談到朱立倫對美、中態度的路線選擇，連勝文先舉國民黨智庫民調為例，分析韓國瑜2020年大選失敗以及隨後的市長罷免投票中，九二共識與兩岸問題都不是左右民意的主因。他強調，兩岸問題絕對不是國民黨所面臨唯一的挑戰，「說國民黨輸在兩岸問題，那是狗屁！」

連勝文認為，中國共產黨不再容許一中各表，兩岸無法維持原汁原味的九二共識，是因為現在執政黨過度親美，不斷往台獨方向前進，甚至在野的國民黨也變成小綠，逼得中共不得不繃緊神經強硬起來，行使話語權。

連勝文接著表示，與美國的友好關係，則根深蒂固於台灣人的成長環境，無論是生活日常或在求學階段，西方意識形態與教育文化都對我們產生深刻影響。他強調，友好美國以及當美國人馬前卒，是兩個全然不同的概念，台灣可以與世界各國交好，但並不是說就要被各國利用。

連勝文也回應自己未來在2022地方選舉的角色，應該會是義工，因為他所熟悉的雙北地區，新北市已有連任聲勢很高的侯友宜市長，而自己曾競選失敗的台北市，則有高民調的蔣萬安以及意願強烈的羅智強，至於老家台南，現在也來不及回去蹲點，評估空降競選很難有勝算。

連勝文 國民黨 朱立倫

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