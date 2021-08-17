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江啟臣用早餐動員年輕人站台？江辦：自導自演的認知作戰

聯合報 / 記者劉宛琳／即時報導
有大學生在網路上爆料，指江團隊用早餐吸引年輕人去幫他站台。不過遭江競選團隊踢爆第二張有早餐的對話截圖是假造的。圖／取自Dcard
有大學生在網路上爆料，指江團隊用早餐吸引年輕人去幫他站台。不過遭江競選團隊踢爆第二張有早餐的對話截圖是假造的。圖／取自Dcard

國民黨主席江啟臣今天登記參選黨主席，昨天卻有大學生在網路上爆料，指江團隊用早餐吸引年輕人去幫他站台，把年輕人當看板。不過經江競選團隊調查發現，他們確實有找學生聲援（第一張對話截圖），但底下指會「提供早餐」的第二張對話截圖並非來自競辦人員，團隊認為是自導自演的認知作戰。

現場青年受訪表示，他今天已經站在外面一整個早上，現在還要聽江啟臣演講，「一份早餐是沒辦法收買我的」。他強調，對於年輕世代而言最重要的是價值和理想，再多的金錢，或是附早餐、便當都收買不了青年，「如果收買得了我們，我們就去民進黨了，不會站在這邊」。

後來有今天出來幫江啟臣聲援的青年在網路留言表示，看到那些說被早餐收買的，「我真的想說，我剛剛去完，只有一瓶礦泉水欸」，天氣這麼熱還要一直站著，試問有誰願意為了早餐去幫忙站台？最好是有這麼多人缺早餐啦！她並公開當初受邀訊息，並沒有附早餐的字眼。

江啟臣受訪表示，要打動年輕人必須了解他們，年輕人一定會有不同意見，「他們想來就來，我不會強迫年輕人做他們不喜歡的事」。他也承諾，只要他當主席，年輕人在國民黨就不會是看板，可以參與決策和做決定。

今天出面聲援江啟臣的江啟臣青年在網路留言表示，沒有早餐，只有一瓶礦泉水。圖／取自Dcard
今天出面聲援江啟臣的江啟臣青年在網路留言表示，沒有早餐，只有一瓶礦泉水。圖／取自Dcard

江啟臣 青年

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