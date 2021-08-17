現任立委沒站台 江啟臣：手心手背都是肉不為難

爭取連任的國民黨主席江啟臣今上午完成登記參選，台中市前市長胡志強、黨前副秘書長顏寬恒，革實院訓練班學員等青年助陣力挺。對於黨內立委未出席站台是否漏氣，江啟臣說，正因為大家是好同事，自家人選舉「手心手背都是肉」，不要讓大家有表態上的為難。

胡志強表示，或許有人覺得江啟臣表現在他心中不夠好，但國民黨世代交替才一年多，現在又有有史以來最強作戰力的黨團在立法院，江啟臣鼓勵領導、不搶風頭，請大家給他點時間，要相信年輕人，時間太短不能表現就否定世代交替，那是國民黨的悲劇。他當然祝福江啟臣連任，但希望選後的國民黨一定要更團結。

顏寬恒說，江啟臣是他的好兄弟、好戰友，台灣需要強而有力的在野監督，國民黨需要的是政黨新世代領導人，他希望不要那麼多見縫插針、無中生有，一起支持江啟臣能順利連任，黨改革創新走下去。

國民黨立委鄭麗文昨天現身力挺朱立倫登記參選，今日則無現任立委到場為江啟臣站台，江表示，自家人選舉，手心手背都是肉，選後還要攜手努力，昨天他有在群組和黨內立委報告今天要來登記，期待黨內選舉良性競爭，不要讓大家有表態上為難，最重要的是選完能團結、要贏。