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協助海地賑災 我國部分醫療物資及乾糧今天啟運

聯合報 / 記者徐偉真／台北即時報導
外交部拉美司司長謝妙宏。圖／擷取自外交部線上記者會直播畫面
外交部拉美司司長謝妙宏。圖／擷取自外交部線上記者會直播畫面

友邦海地發生強烈地震造成嚴重死傷，外交部今天表示，已先依據海地政府提出的緊急需求清單，今天上午由外交部次長俞大㵢與海地駐台臨時代辦維克多漢（Francilien Victorin）辦理部分醫療物資與乾糧等捐贈啟運儀式，後續將持續結合國內民間慈善力量，共同協助海地賑災及重建工作。

外交部拉美司長謝妙宏今天在例行記者會上表示，海地南部半島省分受創災情嚴重，傷亡人數持續擴大，截至16日已造成1419人死亡、6900人受傷，道路、橋梁及上萬棟建築物毀損。我國蔡英文總統、外交部長吳釗燮也於第一時間代表台灣政府與人民，向海地方面表達誠摯關懷與慰問。我國駐海地大使館已向海地政府傳達我國即刻捐贈50萬美元賑災，並依據海地需要派遣我國搜救隊馳援。

謝妙宏表示，海地政府十分感謝台灣的情誼與協助，也說明爲了爭取搶救受困災民的黃金時間，目前已先請美國等鄰近國家的搜救隊就近前往災區支援。海地政府期待友好國家透過分工方式支援救災工作，希望台灣的協助能以災民安置及醫療救護所需物資為主，暫時不用派遣搜救隊遠道前往。

謝妙宏說，海方持續評估災損，外交部已請駐海地大使館與海地政府研商後續協助規畫，並先依據海地政府提出的緊急需求清單，上午由俞大㵢與維克多漢辦理部分醫療物資與乾糧等捐贈啟運儀式。

謝妙宏說，外交部將持續結合國內民間慈善力量，發揮人道互助精神，共同協助海地賑災及重建工作，並期盼海地社會及人民早日重建家園，恢復正常生活。

海地 外交部

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