阿富汗局勢動盪 外交部呼籲國人暫勿前往旅遊或經商

阿富汗局勢動盪，外交部今天表示，目前並沒有台商、僑胞或留學生旅居阿富汗，外交部也籲請國人暫勿前往阿富汗旅遊或經商。

外交部發言人歐江安今天表示，阿富汗長年戰亂，情勢不穩定，自美國4月宣布自阿富汗撤軍後，神學士組織在與政府軍的對抗中取得優勢，目前神學士組織已掌控阿富汗包括首都喀布爾（Kabul）在內的大部分地區，各國僑民紛紛撤離阿富汗。

歐江安表示，我國在阿富汗並未設立代表機構，是由駐沙烏地阿拉伯代表處兼轄相關事務；根據駐處掌握資訊顯示，目前並無台商、僑胞或留學生旅居阿富汗。外交部也籲請國人暫勿前往阿富汗經商或旅遊。

歐江安說，若國人有急需必須前往阿富汗，或其他急難救助事項，可立刻撥打我國駐沙烏地阿拉伯代表處緊急聯絡電話：（+966）505-223725；或請國內親友撥打「外交部緊急聯絡中心」電話：0800-085-095，以獲得必要協助。