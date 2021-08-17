張亞中參選黨主席 轟黨內天王們糟蹋國民黨

孫文學校總校長張亞中今完成國民黨主席候選人登記後，發表「與同志約法三章」參選聲明，向黨員提出「掃除李登輝在黨內的政治餘毒」、「追打蔡政權禍國殃民的惡行」以及「結束敵對狀態創造兩岸和平」等3項訴求。更批評，國民黨淪落到這步田地，就是被所謂的天王們糟蹋掉的。

張亞中表示，這個由國民黨創建的國家，是否依然是中華民國？還是已經變成「中華民國台灣」？在中華民國被借殼上市、偷樑換柱過程中，國民黨、黨主席又做了什麼？2016敗選後，國民黨的天王們臥了什麼薪？嘗了什麼膽？除了換一些熟悉的臉孔，有任何改變嗎？為何現在連個在野黨都做不好，讓人痛心。

張亞中表示，國民黨原來是最能處理兩岸關係的，但是當大陸軍機天天在台灣外海繞，兩岸越愈走愈僵，仇中氛圍愈來愈冷洌時，黨主席、黨內天王，為大家做了什麼？天王們只敢躲在民進黨的後面，謹小慎微地唯恐觸怒所謂的主流民意。

張亞中質疑，曾經慘敗、一步步把國民黨帶到如今這步田地的主席、天王們，現在又滿血復活地站到黨員面前，告訴他們，會讓國民黨贏得下次選舉的勝利，可以再度領導大家走向光明燦爛的未來。難道基層就那麼容易被忽悠，被哄騙，被踐踏？

張亞中批評，國民黨淪落到這步田地，就是被所謂的天王們糟蹋掉的，這些天王既沒有膽識，又沒有謀略，內鬥內行，外鬥外行，沒有能力帶領黨走出新局。

張亞中說，他此次參選訴求與黨員「約法三章」，如果當選黨主席，他承諾一定做到「掃除李登輝在黨內的政治餘毒、追打蔡政權禍國殃民的惡行，以及結束敵對狀態創造兩岸和平」這3件事。

張亞中說，他會在政治思想、歷史文化、身分認同、憲政精神上，重新建立中心思想及論述，重新找回真正的中國國民黨。其次，追打蔡政權禍國殃民的惡行。他會成立直屬黨主席的専職一級單位「伸張正義」部，集社會之力，全力揭發、追查、打擊、究責蔡政權任內所有違憲不法行為。

張亞中說，他會結束敵對狀態創造兩岸和平。以人民幸福安全為優先，在大陸設辦事處，照顧台灣民眾，協助兩岸民間交流，積極與北京展開平等對話，簽署「和平備忘錄」，為兩岸開啟和平曙光。「約法三章」是他落實「救黨、救國、救兩岸」的堅定作為，也是對黨員最莊嚴的承諾，如果做不到，他必辭職以謝全黨同志。