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卓伯源參選國民黨主席 邀網紅「統神」站台

聯合報 / 記者鄭媁／即時報導
國民黨主席參選人卓伯源今邀請網紅「統神」張嘉航站台。記者鄭媁／攝影
國民黨主席參選人卓伯源今邀請網紅「統神」張嘉航站台。記者鄭媁／攝影

國民黨主席選舉登記第2天，參選人張亞中、卓伯源今上午先後完成登記。卓伯源邀請網紅「統神」張嘉航站台，並提出七個平反、一個信念，主張國民黨必須了解年輕人的想法與需求。統神自爆，2020總統大選他投給蔡英文，因為韓國瑜「比較表演性質」。

卓伯源指出，國民黨創黨精神是年輕人肯吃苦、不怕輸，經過時代演變，國民黨在年輕人這塊有很大努力空間，國民黨必須了解年輕人想法與需要，他若擔任黨主席，最重要的信念就是替黨員找回尊嚴，每個黨員都可抬頭挺胸說自己是國民黨黨員。

卓伯源表示，他要為當年爭取國民黨提名參選總統的鴻海創辦人郭台銘，以及當年支持郭台銘的中廣董事長趙少康、前國民黨副主席郝龍斌平反，並為被民進黨阻擋的「上海復興」平反；幫前總統馬英九平反；為中國大陸以及友陸和中的國民黨平反；以及替台灣人民平反。

卓伯源說，台灣外銷、經濟依靠中國大陸，民進黨每天吹牛、每天罵，但對岸仍願意繼續惠台讓利，兩岸應該多一點交流、少一點敵對，台灣人民需要疫苗與現金紓困以及免於恐懼自由，但民進黨聽不到人民聲音，所以他還要為台灣人民平反。

他還說，今天就是奮鬥的開始，希望國民黨2022年可以達到14＋2再＋2，2024大選則由專職無私的黨主席結合力量，找回台灣正確的道路。

統神表示，他以前完全沒有投票過，第一次投票是投給國民黨立委萬美玲，因為萬的服務處在他家旁邊；2020總統大選則投給蔡英文，但不是因為喜歡，而是因為蔡英文的對手是韓國瑜；政黨票支持小黨，投給時代力量。

統神說，年輕人想什麼？就是現在低薪、高房價、高物價，造成出生率非常低，年輕人在意的，就是希望能有讓年輕人好好做事、沒壓力的低房價，讓大家生小孩子沒有壓力。

他也提到，民進黨有做得好的地方，像是把基本薪資調高、發振興券讓大家開開心心，他覺得不錯。但就現在年輕人在意的是，民進黨、衛福部長陳時中到底有沒有卡疫苗，到底有沒有盡力（爭取疫苗）？相信大家都有眼睛在看。

國民黨 民進黨 卓伯源

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