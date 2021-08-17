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江啟臣登記參選黨主席：5大目標沒做到就下台

聯合報 / 記者鄭媁／即時報導
江啟臣宣示自己有信心帶領國民黨贏得民心，打贏2021年底公投、2022地方選舉，與2024大選這三場挑戰。記者林俊良／攝影
江啟臣宣示自己有信心帶領國民黨贏得民心，打贏2021年底公投、2022地方選舉，與2024大選這三場挑戰。記者林俊良／攝影

國民黨主席江啟臣今天在台中市前市長胡志強、前立委顏寬恒陪同下，在中央黨部完成主席選舉登記。他在致詞時宣示，將信守五大承擔，更要達成五大目標，包括2022年國民黨執政縣市15＋、提出明星級的不分區前3名，以及2024總統造王、國會過半。只要一項沒有達成，他會辭職下台。

江啟臣指出，過去一年半來，他們胼手胝足，從組織、論述、法規、技術到實務面，從線下到線上，進行國民黨的重設計，改革國民黨的體質，提升監督與問政效能。在鄉間廟口傾聽在地心聲；在黨內座談採納黨員建言；在青年營隊溝通世代願景；在網路世界感受民情。

江啟臣說，國民黨親美和陸更愛台灣，所以他們珍惜對美情誼，但捍衛人民食安；期待兩岸和平交流，卻不妥協中華民國的價值尊嚴。在民進黨的獨裁酬庸下，國民黨揮汗抗爭，在街頭反萊豬、拚公投，匯集超過150萬名公民的心聲。在疫情嚴峻下，國民黨挺醫護、送待餐，監督防疫紓困，一再引領政府施政。

江啟臣說，他們從一次次實踐，展現國民黨的領導力與價值。「回首來時路，我們曾顛沛跌倒，但不曾灰心沮喪，更沒有一絲避戰念頭。」他今天登記參選連任，因為知道前行的道路必定充滿荊棘，但他們更相信，「正派承擔、啟動未來」是國民黨領導人必須堅守的價值。

江啟臣表示，他要向所有的黨員許下莊嚴的承諾，首先，他爭取連任，就是要復興壯大國民黨，這是領導的承擔；要擦亮國民黨的品牌價值，這是改革的承擔。擔起國民黨溝通世代的責任，這是世代的承擔；要爭取黨內共識的最大集結，這是共識的承擔。最後，他更堅持國民黨的最大敵人是自我的突破；國民黨要挑戰的對手，是民進黨的獨大與傲慢。這是戰鬥的承擔。

江啟臣說，藉由這五大承擔，他要帶領國民黨全面反攻，達成五大目標，第一，他要國民黨2項公投全數過關；第二，邀請領袖級特使代表國民黨全面推動兩岸交流；第三，2022國民黨執政縣市15PLUS；第四，提出明星級的不分區前3名振奮社會；第五，要讓2024總統造王、國會過半。江也說，其中只要一項沒有達成，他會辭職下台。

江啟臣說，改革沒有回頭路，從就任之初的就救亡圖存，他們正逐步爭取民心，讓國民黨重新壯大。改革更需要延續，要在既有的改革基礎上，替2022地方選舉與2024總統大選奠定勝利基礎。他絕不是國民黨復興的「過渡者」，而是立志以無私初心，為國民黨找出「最強候選人」，扮演國民黨重返執政的「造王者」。

江啟臣說，因為中國國民黨走國百年的歷史，一再再提醒他們，只有無私團結，放下自我，才能為百姓創造更美好的未來。

圖／截自江啟臣臉書直播
圖／截自江啟臣臉書直播

國民黨 江啟臣

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