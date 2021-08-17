卓冠廷欲選新北議員 綠營：林佳龍參選新北市長信號彈

台中市新聞局前局長卓冠廷傳出有意參選新北市議員。卓冠廷回應，交通部前部長林佳龍近日曾鼓勵他：「若有機會，能獲得民意洗禮是件好事」，自己不排斥、也不畏懼這個挑戰。綠營人士認為，這種說法幾乎是篤定會參選，另外，卓的身分特殊，此舉也可解讀為林佳龍在放出信號彈，準備參加2022年新北市長選戰，與侯友宜一較高下。

卓冠廷大學畢業後曾任記者，後來跟著林佳龍一路爬到台中市新聞局長，扮演市府化妝師角色，是林佳龍重要子弟兵，去年出國深造，近期學成歸國後不斷有消息傳出卓冠廷欲參選新北市議員。

卓冠廷表示，自己對公共政治有很多理想，多年來都是擔任政務官角色，若有機會站在第一線為民服務，不會排斥這個挑戰，加上林佳龍也給予鼓勵，增加了不少信心。

綠營人士分析，卓冠廷的態度就是會選，只是選區尚未確定，這仍須派系之間再「喬」，目前以有淵源的板橋及土樹三鶯2區最有機會；另外卓冠廷日前在臉書發布與新北市議員張志豪、口譯哥趙怡翔的合照像是青年世代結盟，也代表著英系與正國會的年輕世代打算在明年選戰中跨派系合作。

親綠人士指出，新北有不少綠營議員都很期待卓冠廷參選，因為卓與林佳龍關係親密，若他是在老長官鼓勵下出來選議員，便可解讀林佳龍是有意參加2022年新北市長選戰的，這是一顆很亮的信號彈，順便測試民意反應，了解新北市民對於林佳龍的喜好程度。