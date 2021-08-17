今日阿富汗明日台灣？綠營：比較像1949年的國民黨

塔利班政權攻下阿富汗，國民黨成員認為台灣需以阿富汗為借鏡，不要把希望放在美國身上，甚至有人認為「今日阿富汗，明日台灣」。民進黨立法院黨團指出，阿富汗背離國際社會支持，比較像1949年國民黨敗逃到台灣，因政權貪汙腐敗，被人民跟國際社會唾棄，拿跟今日民主自由的台灣類比，非常不倫不類，根本是「作賤自己」。

民進黨立法院黨團書記長羅致政說，拿台灣跟阿富汗類比，非常不恰當、不客觀，反而過去大陸時期的國民黨跟今日阿富汗比較像，當年美國發表白皮書，不願意支持國民黨政權，也是因為這個政權貪汙腐敗，沒辦法得到人民支持，美國決定放棄，積極爭取人民支持，才是政權存續基礎，在國際上自立自強才是國家生存之道。

羅致政說，更不要說台灣是民主自由世界一員，台灣的自由民主跟人民意志，相信國際社會會給予支持肯定，國民黨人把台灣類比成阿富汗，是因為回想到1949年國民黨政權被人民唾棄，被國際社會唾棄那樣心境，拿來比現在台灣，完全是不倫不類。

羅致政說，阿富汗政府軍碰到塔利班軍隊，放下武器立即投降，這樣軍隊怎麼扶得起來？因此國內若有投降論的人，反而很容易被國際社會背棄，要捍衛自己才有可能得到國際社會支持。

黨團幹事長劉世芳說，台灣可以決定自己的前途，是民主世界重要成員、燈塔，在亞洲人權上都高居首位，可以選擇自己的總統、國家和定位，跟阿富汗政權不一樣，呼籲少數人不要用以前國民黨一路轉進到台灣這樣心態，來類比現在台灣，不要用這樣方式作賤自己。

黨團副幹事長黃世杰說，這次大家最訝異阿富汗軍隊如此快速崩解，讓反對派勢力這麼快接管國家，但今日台灣有堅定信念，堅持自己生活方式，包含美國、立陶宛等民主同盟來交往，相互支援支持，互助的來對抗極權。