若台灣遭兵臨城下總統要逃？蘇貞昌：堅決守護台灣
阿富汗近日發生內亂，中廣董事長趙少康在臉書上貼文質疑若台灣遭兵臨城下，蔡英文總統要戰要逃，行政院長蘇貞昌今回應戒嚴時期不畏威脅，如今更有強國借武力要併吞台灣，唯有自助才能人助，「德不孤必有鄰」，一定會堅決守護台灣。
行政院長蘇貞昌今天上午視察嘉義縣蒜頭糖廠五分車延伸計畫，針對中廣董事長趙少康說美軍撤兵阿富汗，總統都跑掉了，媒體提問如果台灣被兵臨城下，總統跟院長會走人嗎？
蘇貞昌回應媒體提問表示，當年國民黨威權統治，戒嚴台灣38年，我們在戒嚴中不怕被殺被關，為台灣打開民主大門，今天還有「強國」假借武力要併吞台灣，我們同樣，不怕被殺被關，我們一定守護這個國家，守護這片土地。
蘇貞昌說，某些人老是長敵人威風，減自己志氣，同時我們從阿富汗活生生血淋淋的教訓，更感覺得出來，「都是內部亂」，外部想要幫忙都沒辦法，「唯有自助，才能人助」，要堅定自己國家信念，要相信只有自己守住這片土地，別人才攻不進來、吞不下去，只要自助，別人要幫忙我們的好朋友，才能有時間有機會幫忙。
蘇貞昌說，蔡總統就任以來，非常重視台灣跟各理念、價值相同的國家之間的互動，我們看到美國日本周邊的國家，都一再對台灣表示關心，甚至像歐盟、立陶宛，都對台灣表示歡迎、肯定，像日本南韓的周邊國家，也都一直表示對台海的穩定非常重視，「德不孤必有鄰」，台灣人一定會堅決守護台灣。
蘇貞昌說，蔡總統和我同樣受人民付託、信賴，我們一定和所有的台灣人民堅守台灣這片土地，我們自己不要內亂，也不要看台灣好像會亂起來，或者台灣容易被人家吃下去這種心理，自己唱衰自己。
蘇貞昌希望大家一起團結，就像我們大家一起團結對抗疫情，我們就能在全世界各種病毒肆虐、疫情嚴峻的時候，唯有台灣能在短短90天內，就讓疫情穩定下來，讓確診數只有個位數，這是第二次的防疫成果，台灣人就是這樣團結一致，我們不會自己亂，我們也會告訴想對台灣侵略奪取的外國武力，不要妄想。
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