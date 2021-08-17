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新北10親友遊花蓮爆6確診 北市急匡列210人職場接觸者

聯合報 / 記者胡瑞玲／台北即時報導
新北市昨日6例確診者，其中5例在台北工作，北市緊急匡列210人安排採檢。圖／新北市府提供
新北市昨日6例確診者，其中5例在台北工作，北市緊急匡列210人安排採檢。圖／新北市府提供

新北市一群親友到花蓮旅遊，結果10人中有一半確診，另1名職場接觸者也被驗出確診，總計6例確診，其中5例在台北工作，北市衛生局接獲通知後即刻啟動疫調、匡列接觸者及通知職場環境清消，目前已匡列並擴大採檢210人，其中107人完成採檢。

新北市昨日新增6例確診個案，案15969因身體不適到篩檢站快篩後陽性確診，近一步疫調發現該個案與親友合計10人曾在8月2日至10日去花蓮旅遊，8月7日至9日與親友5人同車、4人同住，另職場同事也有1人確診，跨縣市通報共6人確診。

北市衛生局今說明，有關新北市昨日公布的確診個案，其中5例在台北工作，北市接獲通知後，即刻啟動疫調、接觸者匡列及通知職場與風險場域進行環境清消，已匡列接觸者並擴大採檢210人，其中107人已經完成採檢，衛生局也分別至各職場進行疫調、風險評估、衛教及匡列接觸者。

北市衛生局表示，透過跨縣市合作已掌握風險場域，並通知相關單位清消，風險對象匡列並安排採檢，另外也呼籲民眾應避免非必要或不特定對象的聚會，若有發燒、腹瀉或呼吸道等不適症狀應即刻就醫，或洽北市7家醫院，包含北市聯醫和平、中興、仁愛、陽明、忠孝院區、關渡及萬芳醫院預約免費PCR採檢。

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