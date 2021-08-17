阿富汗啟示 獨派：若中共侵略 會促使美國扶植台灣獨立

阿富汗政權更迭，原美國扶植的阿富汗總統甘尼政權垮台，甘尼也攜家離境。獨派人士、自由台灣黨黨主席蔡丁貴昨天在臉書表示，當中國侵略台灣的時候，中華民國流亡政府會再度落跑或直接投降；不過台灣人民不會落跑，美國政府也不會落跑，會跟著台灣人民守住台灣的自由與民主，然後建立法治體制，讓台灣脫胎換骨轉型成一個新而獨立的主權國。

蔡丁貴說，放眼過去，美國支持過中華民國政府、南越政府、菲律賓馬可仕政權、埃及穆巴拉克政權，到現在垮台的阿富汗政府，結果美國支持的政府或政權都被對手推翻下台；原因無他，美國支持過的這些政府，都是背棄當地人民而貪污腐化的政府，即使美國耗盡洪荒之力的資源，這些背離當地人民的腐化政府最後還是倒台。

蔡丁貴指出，美國政府的國際外交政策最不相同的特殊案件，是以「非正式」外交關係支持台灣人民，讓台灣人民有空間與中華民國殭屍流亡政府的鬥爭逐步突破，逼使中華民國殭屍流亡政府慢慢解構，開放自由民主的空間；雖然還沒有完全到位，卻是為美國政府建立一個「支持當地人民」就是外交政策運作成功的指標範例。蔡說，正式或非正式外交關係都沒有關係，考證台灣近代的歷史演變，歷歷可考，不必贅言。

蔡丁貴表示，支持當地人民，才是美國政府外交政策運作成功的基礎骨幹工程，因此若中共侵略台灣，歡迎中華民國流亡政府再度流亡離開台灣，讓「中華民國台灣」只剩下「台灣」。