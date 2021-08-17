【專家之眼】台灣的中國人：兩岸認同的新訊號？

近日台灣民意基金會公布最新民調，76.8%受訪者自認是台灣人，與2020年2月相比下降6.4%，而中國人認同增加2.2%至7.5%，雙重認同也上揚4.6%至11.3%。該基金會認為，前次調查時台灣防疫成功，贏得國際讚揚，催化台灣人的認同感，而今年5月抗疫情況相反，以至於弱化了整體台灣人認同感，雖不無道理，但仍未將這些年來台灣認同變化的動因說明清楚。

所謂的認同（identity）問題，乃產生於一種感受（sense）與認知（perception）。由於認同的範圍十分廣泛，必須要有範疇與層次之分，以及主體與客體之別。比如人類學、社會學與心理學等，都有極為深刻的研究與分析。

依照該基金會的資料，原本在1990年代初期，對於中國人與兩者皆是的認同甚高，是因為當時冷戰剛結束，東西兩大陣營對峙的遺緒，導致在台灣所謂的中國人認同大多仍指自己，絕對不會是對岸。

但從1995／96年的飛彈危機開始，同時因國民黨也才解嚴不久，而使台灣人的認同開始發展，再加上中學歷史課綱的改變，以及一系列醜化國民黨的作為，使得在台灣的去中國化行動中，日益拋棄所謂的中國元素並將之移轉到對岸，比如將「中國石油」改為「中油」等，因而產生兩種認同的死亡交叉。

如今，中國大陸發展突起，國際影響力日增，同時還回歸中華文化，再加上兩岸的隔閡，尤其「你群」與「我群」的認同日益固化，就算在馬英九時期，中國人的認同也並未增加，況且台灣自主性的浪潮高漲，自然增加了台灣人的認同。

台灣的政治認同問題，實以其文化認同問題為基礎，先有文化認同然後產生政治認同，此乃與新加坡的情況相反。但當本土意識興起之後，政治認同則加緊形塑與修改文化認同，形成一種辯證的共生關係（dialectical symbiotic）。在兩岸分離的情況下，台灣的政治力正在構築新的文化認同，也正在拆解中國的文化認同。

進而，台灣人是否是中國人的議論，乃展現為台灣史觀與中原史觀的對抗，亦即以台灣史為中心，再到中國史與世界史的三環史觀，進而將臺灣史置於東亞乃至世界史的範疇做整體考察，以便脫離中國。再者，乃台灣文化與中華文化的主客體之爭，到底是台灣文化是中華文化的一部分？還是中華文化是台灣文化的一部份？

由此可見，問卷中所謂中國人的認同中，乃將政治與文化等因素混為一談，若將兩者分開，也不要與台灣認同並列，只問是否屬於中華民族的一分子，其比例過半。故此問卷的問題，就在於其所指的「中國人」認同，一方面已被認為是對岸，再加上中華文化乃大多數人可以接受的認同，若未將政治認同與文化認同分離，本地人自然難以接受。

但由於兩岸關係的特殊性，難道大陸的中國人真的是外國人嗎？這好像也有一些牽強，因為我們在文化上還是很相似。因此，若以先分再合的方式，來處理政治與文化兩個認同的問題，將是一種嘗試。

比如我們認同的內涵可以是「政治的台灣人，文化的中國人」，政治上我們認同在台灣的中華民國，而文化的中國人當是趨向於中華民族的內涵。進而，這個概念就可以綜合為「台灣的中國人」，來取代「台灣人」與「中國人」的對立，這是否將可成為當前兩岸新情勢當中的一種妥協？而這是否也是給於兩岸和解的新訊號？