蘇貞昌好感度創一個月新低 五倍券政策轉彎免付一千元救火

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文／葛緯詩

外界批評質疑五倍券的聲浪不斷，連民進黨英系立委都不挺，8月13日紛紛在臉書串聯「全民免付1000元」，迫使行政院長蘇貞昌晚間火速轉向宣布「可評估全部由中央政府來吸收負擔」，今（16日）黨團會議後正式拍板免付。比照三倍券捲土重來的五倍券政策，還沒上路就飽受各界批評，連帶衝擊蘇貞昌的網路好感度，創下近一個月的新低點。

image source:KEYPO大數據關鍵引擎/網路正負情緒比值P/N(2021/07/17~2021/08/15)





網友想直接領現金、不想掏錢 強推五倍券使蘇揆好感創新低

透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查（2021/05/15~2021/06/29），蘇貞昌網路好感度受到不同事件影響，近期出現幾個不同的低點，一個是7月20日東奧選手搭乘經濟艙，官員卻坐商務艙的風波，蘇貞昌出面向大家道歉「我們很對不起，很不會安排」；另一個是8月2日行政院正式拍板定案將發行振興五倍券，定調「1000元換5000元」的紓困方案，消息一出立刻引來熱議，但網友不是想要直接領現金，就是對政府還是要人民先掏錢出來感到反感。僅管行政院不斷讚頌三倍券帶來的經濟效益有多好，掛保證五倍院會帶來更好的刺激效果，但從網路好感度來看，人民不僅對五倍券無感，還相當反感。

實際上在7月27日陸續有擬發放五倍券消息傳出時，民眾多抱持正面樂觀的態度，各界也提出不同的意見，如在野黨呼籲應該普發現金，蘇貞昌卻拒絕溝通無視各方質疑聲浪，火速於8月2日直接拍板定案強推五倍券政策，重創個人網路好感度。





黨內不挺 蘇揆急轉彎

直到8月12日民進黨正國會立委聯合聲明，針對振興紓困提出六大建議、8月13日英系立委在臉書串聯主張「全民免付1000元」，呼籲政府應該直接發放振興券，衝擊蘇貞昌網路好感度當天再創新低，正負情緒比值（P/N）來到0.27，傍晚緊急由行政院發言人羅秉成宣布「可評估全部由中央政府吸收負擔」救火，8月16日與民進黨立院黨團協商後，轉彎人民免付1000元。



對於民眾來說，五倍券只要拿出相同的錢，就能換到比三倍券更大面額的振興券，推動上理當更加順利，然而不僅人民不買單、黨內人士也不支持，網路好感度還為此創下新低，顯示出蘇貞昌的威信恐怕正在下降。

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分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2021年7月17日至2021年8月15日。