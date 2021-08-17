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南韓抗議莫德納獲如期交貨 孫大千：民進黨吹牛不催貨
前立委孫大千在臉書表示，南韓疫苗催貨代表團帶回豐碩的成果，不但得到莫德納總公司如約交貨的保證之外，美國還另外加碼附贈了40萬劑的嬌生疫苗。蔡政府看懂了嗎？什麼叫催貨？南韓這才是真正的催貨。
孫大千表示，反觀民進黨政府面對自行採購的AZ和莫德納疫苗到貨率奇低，一再展現出淡定擺爛的態度，除了疫情指揮官陳時中每隔3天做夢一次之外，就是宣稱駐美和駐歐代表處有盡力溝通，這種佛系催貨的做法，只有硬逼台灣人民必須去面對無窮無盡的疫苗空窗期。
孫大千說，因為加上了數百萬劑國際友邦援助的疫苗，台灣取得疫苗的數量才勉強超過1000萬劑，蘇貞昌居然還有臉出來沾沾自喜，洋洋得意。果然，民進黨吹牛的本事，遠遠超過催疫苗的能力。
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