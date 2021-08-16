陳佩琪生日柯文哲臉書放閃 網友讚：壽桃 我笑了
今天是台北市長柯文哲夫人陳佩琪的生日，柯文哲晚間11點也在臉書貼文，秀出他與夫人陳佩琪的生日放閃照，柯文哲也在臉書寫下「生日快樂！願妳平安幸福！」
由於柯文哲今天下午防疫記者會時，曾被問及夫人生日，怎麼慶祝？柯曾說，買1個蛋糕給陳佩琪，結果今天晚間的貼文照片，除了黃玫瑰鮮花外，眼尖網友竟發現，怎麼蛋糕變成大壽桃？
有網友留言，「壽桃好大一個喔！」「天阿，送壽桃，真有你的！」還有網友讚，「壽桃太吸睛了」，「壽桃好耀眼」、「壽桃，我笑了」、「壽桃可愛爆表」，更有網友超實際，直言「阿北終於進化了，明天早餐沒問題了。」
也因為柯文哲難得在臉書貼出他與陳佩琪的放閃照，貼文短短不到1個小時，馬上數萬網友按讚，上千則留言。
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