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陳佩琪生日柯文哲臉書放閃 網友讚：壽桃 我笑了

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
夫人陳佩琪(右)今天生日，柯文哲(左)下午才說要買蛋糕，結果晚間柯文哲的臉書貼文照，除了黃玫瑰鮮花外，眼尖網友竟發現，怎麼蛋糕變成大壽桃？圖／引用自柯文哲臉書
夫人陳佩琪(右)今天生日，柯文哲(左)下午才說要買蛋糕，結果晚間柯文哲的臉書貼文照，除了黃玫瑰鮮花外，眼尖網友竟發現，怎麼蛋糕變成大壽桃？圖／引用自柯文哲臉書

今天是台北市長柯文哲夫人陳佩琪的生日，柯文哲晚間11點也在臉書貼文，秀出他與夫人陳佩琪的生日放閃照，柯文哲也在臉書寫下「生日快樂！願妳平安幸福！」

由於柯文哲今天下午防疫記者會時，曾被問及夫人生日，怎麼慶祝？柯曾說，買1個蛋糕給陳佩琪，結果今天晚間的貼文照片，除了黃玫瑰鮮花外，眼尖網友竟發現，怎麼蛋糕變成大壽桃？

有網友留言，「壽桃好大一個喔！」「天阿，送壽桃，真有你的！」還有網友讚，「壽桃太吸睛了」，「壽桃好耀眼」、「壽桃，我笑了」、「壽桃可愛爆表」，更有網友超實際，直言「阿北終於進化了，明天早餐沒問題了。」

也因為柯文哲難得在臉書貼出他與陳佩琪的放閃照，貼文短短不到1個小時，馬上數萬網友按讚，上千則留言。

柯文哲 陳佩琪

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